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değişikliği, çocuklarda korku ve endişe yaratabilir

Giriş Tarihi: 12.12.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 11:39
Bakıcı değişikliği, çocuklarda korku ve endişe yaratabilir

Çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerinde bakıcını tutumu, özellikle yürüme, konuşma ve tuvalet eğitimi dönemlerinde büyük önem taşıyor. Ancak çocukların sağlıklı gelişebilmelerinde, bakıcıların sevgi dolu yaklaşımlarının yanı sıra, sık sık değişmemeleri de kilit bir rol üstleniyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Arzu Önal, bu nedenle ilk başta doğru seçim yapıp sık sık değiştirmekten kaçınmak gerektiğini vurgulayarak, “Çünkü bakımını üstelenen bir kişi aniden kaybolduğunda çocuğun güven duygusunda zedelenmeye neden olabiliyor. Çocuk çevresine güvenmeyen ve yetişkinlikte de hep güvenlik arayışı içinde olan bir kişiye dönüşebiliyor” diyor.

BAKICI DEĞİŞİMİ VE TERK EDİLME KORKUSU
ayrılırken ebeveynler bakıcılara karşı suçluluk, rekabet, çaresizlik ve anlaşılmama gibi birçok farklı duygu hissedebiliyorlar. Çocukların hissettikleri duygular ise genellikle çok daha ağır oluyor; terk edilmişlik düşüncesinin yarattığı kaygı, korku ve suçluluk gibi! Çocuklar; "Terk edildim, demek ki bir hata yaptım. Suçluyum başkaları da beni terk edebilir" gibi olumsuz düşünceye kapılabiliyorlar. Çocuklar bu endişeyle ebeveynlerine daha bağımlı ve kaygılı yaklaşmaya başlıyor ve 'Yanlış bir şey yaparsam onlar da beni terk edebilir' diye düşünüyorlar. Bu durumda minik kalpler endişeli atmaya başlar ki bu da tehlikeli sonuçlar oluşturabilir.

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Bakıcı değişikliği, çocuklarda korku ve endişe yaratabilir
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