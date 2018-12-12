Bakıcı değişikliği, çocuklarda korku ve endişe yaratabilir

BAKICI DEĞİŞİMİ VE TERK EDİLME KORKUSU

Bakıcı ayrılırken ebeveynler bakıcılara karşı suçluluk, rekabet, çaresizlik ve anlaşılmama gibi birçok farklı duygu hissedebiliyorlar. Çocukların hissettikleri duygular ise genellikle çok daha ağır oluyor; terk edilmişlik düşüncesinin yarattığı kaygı, korku ve suçluluk gibi! Çocuklar; "Terk edildim, demek ki bir hata yaptım. Suçluyum başkaları da beni terk edebilir" gibi olumsuz düşünceye kapılabiliyorlar. Çocuklar bu endişeyle ebeveynlerine daha bağımlı ve kaygılı yaklaşmaya başlıyor ve 'Yanlış bir şey yaparsam onlar da beni terk edebilir' diye düşünüyorlar. Bu durumda minik kalpler endişeli atmaya başlar ki bu da tehlikeli sonuçlar oluşturabilir.



