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Çocuklardaki sosyal fobinin kaynağı ebeveynlerin tutumu olabilir

Giriş Tarihi: 22.2.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 15:18
Çocuklardaki sosyal fobinin kaynağı ebeveynlerin tutumu olabilir

Toplumda sıkça görülen ve psikiyatrik bir hastalık olan tanısı genellikle ergenlikte konulsa da belirtileri erken çocukluk döneminde de görülebiliyor. Sosyal fobinin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Psikolojik Danışman Ada Ümmühan Köse, bu ciddi hastalığın kişinin yaşam kalitesini düşürdüğünü, başarısını etkilediğini, yalnızlık, anksiyete ve mutsuzluğa yol açabileceğinin altını çiziyor.

BU YAŞADIĞIMIZ BASİT BİR KAYGI MI, YOKSA SOSYAL FOBİ Mİ?

Hepimiz gündelik hayatta sosyal kaygılar yaşarız. Okulda, sınıfta, vapurda, metroda, sonradan girdiğimiz bir salonda ya da bir toplantıda görünmez olmak isteyebilir, soğuk terler dökebilir, bir sürü gözün üzerimize dikildiğini hissedebiliriz. Hayatımızın dönüm noktası bir sınava girdiğimizde, yeni bir okula veya sınıfa başlayacağımızda vücudumuz kaskatı kesilebilir. Bazen "Rezil olacağım. Yanlış bir şey söyleyeceğim, herkes bana gülecek. Yetersizim. Çirkinim" gibi düşüncelerle bir davete gitmekten vazgeçtiğimiz, uğradığımız bir haksızlığa itiraz edemediğimiz, doğrusunu bildiğimiz halde söyleyemediğimiz, sözlü bir mülakat ya da sınavda cevapları bildiğimiz halde sözcüklerin boğazımıza dizildiği olmuştur. Peki, bu yaşadığımız basit bir kaygı mı, yoksa mi?

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Çocuklardaki sosyal fobinin kaynağı ebeveynlerin tutumu olabilir
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