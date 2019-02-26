Çocuklara ikinci dil nasıl öğretilmelidir?

ÇOCUKLARIN BEYNİ DAHA ESNEK VE UYUMLU

Yetişkinlerin en çok zorlandığı, çocuklarınsa keyifli bir şekilde öğrendiği aktivite, dil öğrenmedir. Çocukların yeni bir dil öğrenmedeki bu yatkınlığı yapılan çeşitli araştırmalarla da doğrulanmıştır. Aynı zamanda erken dönemde başlayan dil eğitiminde çocukların yetişkinlere oranla çok daha iyi telaffuz yeteneğine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm bu yakınlığın arkasında yatan sebep ise çocukların beyninin çok daha esnek olması ve yeni bir dile daha kolay uyum sağlamasıdır.

ÇOCUKLAR DİL ÖĞRENİRKEN DAHA CESUR

Aynı zamanda zihinleri kendi anadilleriyle ilgili tamamen dolu olmadığından kurallardan bağımsız olarak rahat bir öğrenme süreci geçirirler. Çünkü dili duyarak, tekrarlayarak ve taklit ederek öğrenirler. Öğrendikleri her şey beynin ana bölgesine kaydedilir. Bu durum öğrenme sürecini çok daha kısa hale getirir. Diğer bir sebep ise belki de en etkilisidir. Çocuklar yetişkinlere oranla daha cesurdur. Çünkü öğrenirken kaygı veya panik hissetmezler ve hata yapmaktan korkmazlar.

ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENMENİN BİRÇOK AVANTAJI VAR

- En önemli avantajı, global bir köye dönüşen dünyanın evrensel dili İngilizceyi küçük yaşta öğrenmesi olacaktır. Bu durum çocuğunuzun hayata bir sıfır önde başlamasını sağlar.

- Daha aktif bir öğrenme süreci olduğundan beyin gücünü arttırır ve beyni etkin bir şekilde kullanmayı öğretir.

- Bu durum diğer derslerindeki performansını da olumlu etkiler

- Öğrence sürecini bir zorunluluk gibi görmeyeceğinden çok daha eğlenceli bir şekilde yabancı dil öğrenir.

- İlerleyen dönemlerde yapılacak İngilizce sınavlarında çok daha başarılı olur.

PEKİ, NASIL ÖĞRETİLMELİ

Çocuğunuzun geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken ona yabancı dil eğitimi sağlamalısınız. İyi bir yerde doğru metotlarla alacağı dil eğitimi, öğrenme sürecinde çok daha faydalı olacaktır. Berlitz Dil Okulları, mevcut sistemin aksine teoriye değil konuşmaya ağırlık vererek pratik temelli bir eğitim anlayışı ortaya koyar. Öğrenci merkezli ve proje bazlı eğitim sayesinde öğrenciler hem birbirleriyle hem de ana dili İngilizce olan öğretmenleriyle sürekli olarak etkileşim içinde olur. Okul Sonrası İngilizce metodu sayesinde öğrenciler okul çıkışında yapılan derslerde oyunlar, etkinlikler ve projelerle not kaygısı olmaksızın İngilizce becerilerini bir bütün halinde geliştirir. Eğitimin yanı sıra öğrenmeyi keyifli hale getirin

Çocuklarda İngilizce eğitimini bir zorunluluktan çıkarıp eğlenceli aktiviteye dönüştürebilirsiniz. Bunun için;

- Dili İngilizce olan çizgi filmler seyrettirebilir,

- Seviyesine ve yaşına uygun hikaye kitapları edinebilir,

- Tablet ve telefonlarda rahatlıkla oynayabileceği İngilizce öğretmeye yönelik oyunlar oynatabilir,

- İngilizcesini geliştirecek oyunları beraber oynayabilir,

- Yaşına ve seviyesine uygun İngilizce şarkılardan faydalanabilir,

- Öğrendiklerini tekrar etmesini sağlayabilir,

- Her gün yeni bir kelime öğrenmesi için kelime kartlarından yararlanabilirsiniz.