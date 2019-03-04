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izleme süresi ne kadar olmalı?

Giriş Tarihi: 4.3.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 17:04
Çizgi film izleme süresi ne kadar olmalı?

Çocukların belki de en sevdiği şey izlemek..Fakat çocuklar sınırı bilmeyip tüm gününü televizyon veya bilgisayardan çizgi film izleyerek geçiriyor, veya içeriğini tasnif etmeyeceğimiz türde izliyorlar. Çizgi film izlemenin süresi ve içeriğine dikkat etmenin formülü bakın ne...

Çizgi filmler çocukları çok eğlendiren, ama kontrolsüz izlediklerinde de oldukça zararlı olabilen filmlerdir. Çizgi filmlerin tümünün içeriklerinin anne-babalar tarafından denetlenmesi son derece önemlidir; fazla şiddet içeren, korku öğeleri bulunan, agresif temalı, ölüm ve yaralama içeren ve dili uygunsuz olan çizgi filmler kesinlikle çocuklara izlettirilmemelidir.

Bunun yanı sıra içerik açısından zararlı olmayan çizgi filmlerin bile uzun süre izlettirilmesinin sakıncaları vardır. Çocukların her yaşta kendilerini zihinsel, sosyal, fiziksel ve psikolojik olarak geliştirecek oyun malzemeleriyle oynamaya ihtiyaçları vardır. Çizgi film, dolayısıyla televizyon izlemeye alıştırılan çocuklar başka faaliyetlerden mahrum kalırlar ve fazla televizyon seyretme alışkanlığı geliştirdiklerinde okul yıllarında da problem yaşarlar. 3 yaşından önce çocukların televizyon seyretmelerinin hiçbir yararı yoktur. Sadece çocukların vakit geçirmelerine yardımcı olur. Oysa bu yıllar çocukların gelişimleri için en önemli yaşlardır. Bu nedenle de televizyon yerine başka faaliyetlere yönlendirilmeleri, çocuklarla bol bol oyun oynanması önerilir. 3 yaşındaki bir çocuğun televizyon karşısında geçireceği zaman günde yarım saati geçmemelidir.

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Çizgi film izleme süresi ne kadar olmalı?
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