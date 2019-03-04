Çocuk kaçırmalarına karşı önlemler!

1) Sakıncalı yerler hakkında çocuklara bilgi verin: Issız sokaklar, inşaat ve terkedilmiş yerlere gitmemeleri gerektiğini öğretin.

2) Tanıdıkları bir kişi bile olsa hiçbir yere anne-babanın onayı olmadan gitmemeleri gerektiğini ifade edin.

3) Tanımadıkları kişilerden yiyecek, içecek ve ilaç gibi maddeler almamaları gerektiğini anlatın.

4) Sesin bir imdat çağrısı olabileceğini söyleyin. Zor durumlarda bağırarak yardım istemesini öğretin.

5) Kendi adlarını ve soyadlarını, aile üyelerinin, adlarını, soyadlarını ve adreslerini öğretin. Kimlik bilgilerini yanlarında taşımalarını sağlayın.

6) Evde yalnız kaldıklarında tanımadıkları kimseye kapıyı açmamaları gerektiğini anlatın.

7) Parkta veya dışarıda oyun oynarlarken süreklİ izleyin.

8) Güvenlik görevlileri, polis ve jandarma gibi güvenebilecekleri kişileri ve okul, hastane, karakol, cami gibi yardım istenebilecek yerleri öğretin.

9) Kaybolduklarını fark ettiklerinde oldukları yerden uzaklaşmamaları gerektiğini öğretin.

10) Birine emanet etmek zorunda kaldığınızda sürekli o kişiyle iletişimde kalın.