Baba ilgisi gören çocuklar daha mı zeki oluyor?

0-3 YAŞ ÖNEMLİ

İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi bir araştırma yapmış ve 0-3 yaş arasında babasıyla çok sık vakit geçiren çocukların daha zeki olduğunu tespit etmiş.

Araştırmaya göre, babalar annelere oranla çocuklarını daha serbest bıraktığından çocukların beyin gelişimlerinin daha çabuk olmasına olanak sağlıyor.

BABA-ÇOCUK UYUMU

Anne kokusu, annenin varlığı ayrı olsa da, babanın özellikle çocuğa ayıracağı zaman dilimi onun zekâsı için çok değerli. Bunun için çocuğunuzla zekâ geliştiren oyunları hep birlikte oynamaya, her bireyin onunla zaman geçirmesine ve ilginin abartılmadan verilmesine özen göstermekte fayda var.