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Baba ilgisi gören çocuklar daha mı zeki oluyor?

Giriş Tarihi: 13.3.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 16:24
Baba ilgisi gören çocuklar daha mı zeki oluyor?

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, 0-3 yaş arası babadan ilgi gören çocuklar daha zeki oluyor. Anne de baba da çocuklar için çok özel varlıklar. Elbette her çocuğun yaşamı eşit derecede şanslı başlamıyor. Ama en azından anne ve babanın çocuğunun yanında olma şansı olduğu, zaman dilimlerini iyi değerlendirmeleri için önemli bir bilgi niteliğine sahip unsurlar bakın neler...

0-3 YAŞ ÖNEMLİ

İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi bir araştırma yapmış ve 0-3 yaş arasında babasıyla çok sık vakit geçiren çocukların daha zeki olduğunu tespit etmiş.

Araştırmaya göre, babalar annelere oranla çocuklarını daha serbest bıraktığından çocukların beyin gelişimlerinin daha çabuk olmasına olanak sağlıyor.

BABA-ÇOCUK UYUMU

Anne kokusu, annenin varlığı ayrı olsa da, babanın özellikle çocuğa ayıracağı zaman dilimi onun zekâsı için çok değerli. Bunun için çocuğunuzla zekâ geliştiren oyunları hep birlikte oynamaya, her bireyin onunla zaman geçirmesine ve ilginin abartılmadan verilmesine özen göstermekte fayda var.

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Baba ilgisi gören çocuklar daha mı zeki oluyor?
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