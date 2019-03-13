Çocuklar hayvanlarla daha mutlu!

EVCİL HAYVANLARI İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR

Evcil hayvanı ile arasında özel bir bağ oluşan çocuk, iletişim kurmayı ve yeteneğini geliştirmeye başlıyor. Karşısında konuşamayan bir canlı olmasına rağmen iletişim kurabilen çocuk, diğer insanlarla daha rahat iletişim kuruyor ve daha mutlu oluyor.

AİLE VE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ GELİŞİYOR

İletişim büyük bir önem taşıyor. İletişimin ve karşılıklı duyguların etkileşime girmesi, çocukların diğer insanlarla ve yakınında bulunanlarla farklı bir bağ kurmasını sağlıyor. Arkadaşlarına bakış açısı olumlu yönde değişiyor ve gelişiyor.

AHLAKİ GELİŞİMİNE OLUMLU ETKİLERİ OLUYOR

Hayvanların içgüdüsel de olsa abartıya kaçmayan yaşam tarzları, çocuğun gelişimini de olumlu etkiliyor. Ahlaki sorumluluklarının farkına varıyor.

KENDİSİNE SAYGISI VE ÖZGÜVENİ ARTIYOR

Bir köpekle ya da evcil bir hayvanla iletişim kurması çocuğun özgüvenini artırıyor. Kendine güveni artan çocuk bunu yaşamının her alanında uygulayarak farklı bir insana dönüşüyor.

DIŞA DÖNÜK BİR DÜNYADA BÜYÜYORLAR

Evcil hayvanların sevgi karşısında gösterdikleri pozitif hareketler ve durumlar çocukları da etkiliyor. İçine kapanık olmaktan kurtulan çocuk, daha özgür hissediyor.

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KENDİ KARARLARINI KENDİLERİ VERİYORLAR

Beslediği hayvandan olumlu yönde etkilenen çocuklar, kendi kararlarını kendileri vermeye başlıyor. Dünyada yaşadığı her türlü zorlukta yıkılmıyor ve zorlukları aşmaya çalışıyor.