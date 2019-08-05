Yaz aylarında bebek ve çocuk giyimine dikkat!

Çocuk Cildi Daha Hassas

Bebek ve çocuk derisinin koruyucu tabakası daha ince, cilt altı yağ dokusu daha az, su oranı yüksek olduğu için; çocukların cildi, yetişkinlere göre daha geçirgen bir yapıya sahiptir. Çocuk cildi; giysinin yapıldığı malzemelerden veya kullanılan kimyasallardan kaynaklanan deri problemlerine, daha duyarlıdır. Özellikle yenidoğan bebekler; ter bezleri henüz iyice olgunlaşmadığından, terle ısıyı atamazlar. Vücut ısısı gerektiği gibi ayarlanamadığından, büyük çocuklara kıyasla sıcaktan daha çok etkilenirler.