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Yaz aylarında bebek ve çocuk giyimine dikkat!

Giriş Tarihi: 5.8.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 15:22
Yaz aylarında bebek ve çocuk giyimine dikkat!

Sıcak yaz aylarında miniklerimizi nasıl giydirmeliyiz? Dr. Musa Bostancıoğlu'ndan önemli açıklamalar...

Çocuk Cildi Daha Hassas

Bebek ve çocuk derisinin koruyucu tabakası daha ince, cilt altı yağ dokusu daha az, su oranı yüksek olduğu için; çocukların cildi, yetişkinlere göre daha geçirgen bir yapıya sahiptir. Çocuk cildi; giysinin yapıldığı malzemelerden veya kullanılan kimyasallardan kaynaklanan deri problemlerine, daha duyarlıdır. Özellikle yenidoğan bebekler; ter bezleri henüz iyice olgunlaşmadığından, terle ısıyı atamazlar. Vücut ısısı gerektiği gibi ayarlanamadığından, büyük çocuklara kıyasla sıcaktan daha çok etkilenirler.

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Yaz aylarında bebek ve çocuk giyimine dikkat!
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