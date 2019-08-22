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Çocuğunuz mi?

Giriş Tarihi: 22.8.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 14:41
Çocuğunuz sosyo-fobik mi?

Sosyal ortamlarda kişinin aşağılanıp utanacağını düşünme korkusu ‘sosyo-fobi’ olarak tanımlanır.Sosyo-fobi eğer hafif gözüküyorsa kişinin korku duyduğu ortamlardan uzaklaşması şeklinde gerçekleşir. Ağır durumlarda ise sosyal yalnızlık görülür. Çocuklarda utangaçlık gibi durumlar çok ağır gözükürse bu bir kişilik özelliği gibi algılanmaması ve önlem alınması gerekir. Çocuklarda görülen sosyo-fobi eğer kişilik özelliği olarak algılanırsa ilerleyen yaşlarda ciddi sorunlara yol açabilir.

EN TEMEL KORKU REZİL OLMAK

Sosyo-fobisi olan kişilerin en temel korkusu başkalarının önünde gülünç duruma düşmek. Çocuğun kendini soktuğu utangaçlık durumu günlük yaşantısını, yapması gerekenleri, arkadaşlarıyla ilişkisini engelliyorsa sosyal-fobisi olma ihtimali büyük.

ANNE VE BABANIN ETKİSİ BÜYÜK

Çocuklar anne ve babalarını örnek alır bu yüzden ebeveynlerde utangaçlık varsa çocuğunda utangaç olma ihtimali artar. Bebeklerde korku duygusu 4.aydan itibaren başlar ancak buna fobi denilebilmesi için kaçınma davranışının da olması gerekir.

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Çocuğunuz sosyo-fobik mi?
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