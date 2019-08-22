Çocuğunuz sosyo-fobik mi?

EN TEMEL KORKU REZİL OLMAK

Sosyo-fobisi olan kişilerin en temel korkusu başkalarının önünde gülünç duruma düşmek. Çocuğun kendini soktuğu utangaçlık durumu günlük yaşantısını, yapması gerekenleri, arkadaşlarıyla ilişkisini engelliyorsa sosyal-fobisi olma ihtimali büyük.

ANNE VE BABANIN ETKİSİ BÜYÜK

Çocuklar anne ve babalarını örnek alır bu yüzden ebeveynlerde utangaçlık varsa çocuğunda utangaç olma ihtimali artar. Bebeklerde korku duygusu 4.aydan itibaren başlar ancak buna fobi denilebilmesi için kaçınma davranışının da olması gerekir.