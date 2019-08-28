Çocuğun ayak sağlığını yanlış ayakkabı bozabilir...

Öğrencilerin çok uzun saatlerini aynı ayakkabıyle geçirdiklerini ve üst üste aynı ayakkabıyı giydiklerinde ayak sorunları ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Muğrabi şunları söyledi: "Okula giden çocuğun minimum 2 tane ayakkabısı olması gerekiyor. Çünkü ayakkabının üst üste giyilmesi doğru değil. Üst üste ayakkabıgiyme, ayakta havasızlığa, o da ayakkabının içinde oluşan bakteri ve mantarı enfeksiyonların sayısının çoğalmasına yol açar ve ayakkabı içinde ayak şiştiği için aynı ayakkabı giyildiğinde, ayakkabı şeklini kaybeder. Şekli bozulan ayakkabı ile beraber ayağın içinde durmasını destekleyen nokta da bozulur. Bu da çeşitli ayak sorunlarına yol açar."