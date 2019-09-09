Ağır okul çantalarına dikkat!

Okullar açıldı, çocuklar sırtlarında çantalarını taşımaya başladı. Sırt çantalarında özellikle ağırlıkla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk "Okula gidip gelirken taşınan ağır çantalar çocuklarda bel, boyun ve sırt rahatsızlıkları riskini artırıyor. Özellikle üç kiloyu aşan okul çantaları, çocukların omurga sağlığı için risk oluşturuyor. Bu konuda dikkatsiz davranışlar çocukluk çağında bel fıtığına ve omurgada geri dönüşü olmayan zararlara neden olabilir" diyor.