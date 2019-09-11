Çocuklarınızın zihinsel ve bedensel sağlığı için ham balı öğünlerinden eksik etmeyin

Çocukların sağlıklı ve düzenli beslenmeleri fiziksel ve zihinsel gelişimiyle birlikte okul başarısını da etkiliyor. Sınıf ortamında sıkça rastlanan bulaşıcı hastalıklar ve havasız sınıflarda hızla çoğalan mikroplar, öğrencilerin bağışıklık sistemini zayıflatarak, sağlık sorunları yaşamalarına ve eğitimlerinde aksaklıklara neden oluyor. Yetişkinlere göre bağışıklık sistemi daha zayıf olan çocukların hastalıklara karşı güçlü kalabilmesi için beslenmelerine özen göstermeleri gerekiyor. İçerdiği vitamin, mineral, enzim, aminoasit ve probiyotiklerle bağışıklık sistemini güçlendiren ham bal, virüslerin vücuda girmesini engelleyerek çocukları hastalıklara karşı koruyor. Aynı zamanda B vitamini açısından zengin olan ham bal içerdiği aminoasit, kalsiyum ve demir gibi mineraller ile beynin gelişimi destekleyerek zihni açıyor. Dünya Sağlık Örgütü, ham balın antimikrobiyal ve lokal yumuşatıcı etkisiyle soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde de etkili olduğunu vurguluyor.

Arı ürünlerinin çocuk gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını aktaran Ahmet Bağran Aksoy, "Çocukların zihinsel ve fiziksel performansı için bal başta olmak üzere polen ve arı sütü gibi diğer arı ürünlerini tüketmek doğru bir seçim olacaktır. Arı sütü protein içeriğiyle çocuk gelişimine katkı sağlar ve bağışıklık sistemini destekler. Arı poleni protein, vitamin ve demir içeriğiyle enerji sağlamanın yanı sıra kasların gelişimini destekler. Aynı zamanda arı sütü ile bal karıştırıldığında balın antibakteriyel etkisi daha da artarak grip, soğuk algınlığı ve solunum sistemi enfeksiyonunu tedavi edici etki kazanır. En az bir öğünde çocuklarımızın arı ürünlerini tüketmesini sağlayarak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek olabiliriz." ifadesinde bulundu.

Çocukların zihnini güçlendiriyor

B vitamini açısından zengin olan ham bal içerdiği aminoasit, kalsiyum ve demir gibi mineraller ile beynin gelişimi ve verimli çalışmasına katkı sağlayarak zihni kuvvetlendiriyor. Aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu kaloriyi ve enerjiyi içeren ham bal, okul döneminde yoğun tempo içinde olan öğrencilere enerji vererek eğitim hayatlarına daha zinde devam etmelerine yardımcı oluyor.