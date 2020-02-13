Çocuklarda kemik erimesi (Osteoporoz)

ÇOCUKLARDA OSTEOPOROZ NEDENLERİ

Kemikte mineral yoğunluğunun azalması olarak tanımlanabilen osteoporoz, çocukluk ve adolesan yaş grubunun en önemli sorunlarından biridir. Osteoporoz, kemiğin belli bir bölgesinde kemik mineral yoğunluğunun (KMY) - 2.5 standart sapmanın altında olmasıdır. Çocuklarda bu değer yaş ve cinse göre z-skoru olarak belirtilir. Osteopeni; yani kemik mineral yoğunluğunun daha az oranlarda bozulması ise z- skorunun – 1.1 ile-2.4 standart sapma arasında olduğu durumu ifade eder. Aslında ileri yaşların bir sağlık sorunu olarak osteoporoz; çocukluk döneminde kazanılan riskin bir yansımasıdır. Çünkü, kemik kütlesinin önemli bir kesimi çocuklukta ve özellikle adolesan döneminde kazanılmaktadır.