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kemiğin belli bir bölgesinde kemik mineral yoğunluğunun belirlenen sapmanın altında olmasıdır. bu değer yaş ve cinsiyete göre belirtilir. Osteoporozun önlenmesi için çocukluk yaş grubunda başlamak üzere kalsiyum, D vitamini ve yeterli güneş ışığı alımı belli düzeylerde olmalıdır. Kemik kütlesinin önemli bir kesimi çocuklukta ve özellikle adolesan döneminde kazanılmaktadır. Çocuklarda konusuyla ilgili Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 15:24 ABONE OL
Çocuklarda kemik erimesi Osteoporoz

ÇOCUKLARDA OSTEOPOROZ NEDENLERİ

Kemikte mineral yoğunluğunun azalması olarak tanımlanabilen , çocukluk ve adolesan yaş grubunun en önemli sorunlarından biridir. Osteoporoz, kemiğin belli bir bölgesinde kemik mineral yoğunluğunun (KMY) - 2.5 standart sapmanın altında olmasıdır. bu değer yaş ve cinse göre z-skoru olarak belirtilir. Osteopeni; yani kemik mineral yoğunluğunun daha az oranlarda bozulması ise z- skorunun – 1.1 ile-2.4 standart sapma arasında olduğu durumu ifade eder. Aslında ileri yaşların bir sağlık sorunu olarak osteoporoz; çocukluk döneminde kazanılan riskin bir yansımasıdır. Çünkü, kemik kütlesinin önemli bir kesimi çocuklukta ve özellikle adolesan döneminde kazanılmaktadır.

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Çocuklarda kemik erimesi (Osteoporoz)
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