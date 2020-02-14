Dikkat! Lenfoma, gribal enfeksiyonla karıştırılabiliyor!

Çocukluk çağında en sık karşılaşılan kanser türleri arasında yer alan lenfoma (lenf kanseri), yorgunluk, halsizlik, ateş ve iştahsızlık gibi belirtiler nedeniyle grip başta olmak üzere birçok hastalığı taklit edebildiğinden sinsice ilerleyerek zaman kaybedilmesine neden olabiliyor. Çocuklarda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında ve sonrasında en sık boyunda, kasıkta, koltuk altı ve köprücük kemiğinde görülen lenf bezi büyümelerinin çoğunlukla gribal enfeksiyonlardan kaynaklanmakla birlikte, lenfomanın da önemli bir bulgusu olduğunu belirten Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu, bu nedenle anne-babaların çok dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. Hastalığın tedavisinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu belirten Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu "Lenf nodları her sağlıklı insanda bulunan, özellikle küçük çocuklarda fark edilir hale gelebilen normal yapılardır.