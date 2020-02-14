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Dikkat! , gribal enfeksiyonla karıştırılabiliyor!

Tıpkı gribal bir enfeksiyonmuş gibi yorgunluk, halsizlik ve ateşle kendini gösterebilen , çocukluk çağında en sık karşılaşılan türleri arasında yer alıyor. Prof. Dr. , birçok hastalığı taklit edebilen bu sinsi hastalığın, karaciğer ve dalak büyümesinin yanı sıra, halk arasında beze olarak adlandırılan lenf nodüllerinin, vücudun herhangi bir bölgesinde nedensiz büyümesi ile de ortaya çıkabildiğini söylüyor. Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu, 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü kapsamında yaptığı açıklamada, çocuklarda her lenf bezi büyümesinde kaygılanmanın gereksiz olduğunu ancak lenf bezi büyümesinin lenfomanın (lenf kanseri) habercisi de olabildiği için çok dikkatli olunması gerektiğini belirterek, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 10:31 ABONE OL
Dikkat! Lenfoma, gribal enfeksiyonla karıştırılabiliyor!

Çocukluk çağında en sık karşılaşılan türleri arasında yer alan (lenf kanseri), yorgunluk, halsizlik, ateş ve iştahsızlık gibi belirtiler nedeniyle başta olmak üzere birçok hastalığı taklit edebildiğinden sinsice ilerleyerek zaman kaybedilmesine neden olabiliyor. Çocuklarda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında ve sonrasında en sık boyunda, kasıkta, koltuk altı ve köprücük kemiğinde görülen lenf bezi büyümelerinin çoğunlukla gribal enfeksiyonlardan kaynaklanmakla birlikte, lenfomanın da önemli bir bulgusu olduğunu belirten Prof. Dr. , bu nedenle anne-babaların çok dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. Hastalığın tedavisinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu belirten Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu "Lenf nodları her sağlıklı insanda bulunan, özellikle küçük çocuklarda fark edilir hale gelebilen normal yapılardır.

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Dikkat! Lenfoma, gribal enfeksiyonla karıştırılabiliyor!
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