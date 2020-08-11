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kalıcı hastalığa sebep olabilir!

Çocuk Poliklinikleri Uzmanı Dr. Ahmet Kan, alerji hastalık kalıcı hastalıklara neden olacağını belirterek, “Alerji hastalıkları olan çocukların ailelerinin korona virüsten çekinmeden çocuklarını tedavi etmek amacıyla mutlaka hastanemize getirmelerini istiyoruz” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 18:00 ABONE OL
Alerji kalıcı hastalığa sebep olabilir!

Uzman Dr. Kan, "Bazı ürtiker hastalarının korona virüsle ilişkilendirildi. Tabi biz bulunduğumuz sürece korona virüs enfeksiyonu geçiren hastalar da bu tarz şikayetler oldukça bize danışılacaktır. Ona yönelik önlemlerde alınacaktır. " diye konuştu.

"KORONA VİRÜSTEN ÇEKİNMEDEN TEDAVİ OLSUNLAR"

Besin ve astımı olan çocukların ailelerinin korona virüsten çekinip çocuklarının tedavilerini aksatmamalarının altını çizen Uzman Dr. Kan, "Ailelere tavsiyem bu dönemde astımı olan, alerjik nezlesi olan ve besin alerjisi olan ailelerin çocuklarını korona virüsten çekinmeden çocuklarını hastanemize getirmelerini istiyoruz. Çekinmelerini asla istemiyoruz ve bunların tedavisiz kalmasını da istemiyoruz. Bu hasta gruplarının ailelerinin mutlaka bizlere başvurmalarını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Alerji kalıcı hastalığa sebep olabilir!
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