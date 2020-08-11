Alerji kalıcı hastalığa sebep olabilir!

Uzman Dr. Kan, "Bazı ürtiker hastalarının korona virüsle ilişkilendirildi. Tabi biz bulunduğumuz sürece korona virüs enfeksiyonu geçiren hastalar da bu tarz şikayetler oldukça bize danışılacaktır. Ona yönelik önlemlerde alınacaktır. " diye konuştu.

"KORONA VİRÜSTEN ÇEKİNMEDEN TEDAVİ OLSUNLAR"

Besin ve astımı olan çocukların ailelerinin korona virüsten çekinip çocuklarının tedavilerini aksatmamalarının altını çizen Uzman Dr. Kan, "Ailelere tavsiyem bu dönemde astımı olan, alerjik nezlesi olan ve besin alerjisi olan ailelerin çocuklarını korona virüsten çekinmeden çocuklarını hastanemize getirmelerini istiyoruz. Çekinmelerini asla istemiyoruz ve bunların tedavisiz kalmasını da istemiyoruz. Bu hasta gruplarının ailelerinin mutlaka bizlere başvurmalarını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.