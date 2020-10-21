Dikkat! Çocuklarda hastalık belirtisi varsa...

Bu süreçte açılan okulların da ebeveynler, öğretmenler ve okul yönetimi açısından ekstra önlemler almayı gerektirdiğini vurgulayan Aslan, bu dönemde çocukların sağlığına her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. Aslan, etkin bir tedavi yöntemi ya da aşı geliştirilinceye kadar uyulması gereken kuralları hatırlatarak, pandemi konusunda çocukları bilgilendirmenin önemli olduğunu, olası bir hastalık belirtisi görüldüğünde de okula gönderilmemeleri gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, velilerin evlerinde çocuklarına maske, mesafe ve hijyenle ilgili eğitim vermeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anne-babalara en az öğretmenler kadar çok iş düşüyor. Pandeminin başlangıcından bu yana evlerinde aynı zamanda öğretmen gibi destek veren anne-babalar, çocuklarının Kovid-19'dan korunma eğitmeni gibi de görev yapacaklar. Çocukların ellerini en az 20 saniye sabunla yıkamaları ve el dezenfektanı kullanımı bilgisini vermiş olmalılar. Ellerini yüz, göz, kulak ve çenelerine dokundurmamaları konusunda bilgilendirilmeliler. Okul eşyaları, bardak, su şişesi gibi özel eşyalarını başkaları ile paylaşmamaları öğretilmeli. Yine çocukların ders sırasında olduğu gibi ders aralarında da mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulunulmalı. Ateş, öksürük, burun akıntısı gibi bulguları bulunan, olası ya da kesinleşmiş Kovid-19 hastası ile teması olan çocuklarını okula göndermemeleri gerekir. Çocukların öksürme, hapşırma sırasında mendil kullanmaları ya da dirsek iç yüzüne hapşırmaları öğretilmeli. Hijyenin okul dönüşünde de ayrı bir önemi var. Okuldan dönen çocuklar, eve gelince ellerini yıkamalı ve hemen kıyafetlerini değiştirmeli. Kıyafetlerin güzelce yıkanması gerekiyor. Ev içinde de hijyen koşullarına önem verilmeli, tuvalet ve klozetlerin dezenfeksiyonuna özen gösterilmeli."

"OKUL YÖNETİMİNE VE ÖĞRETMENLERE BÜYÜK İŞLER DÜŞÜYOR"

Çocukların, evde ve okulda verilen maske, mesafe ve hijyen eğitimine rağmen bunları unutabileceklerini aktaran Aslan, "Okul yönetimine, öğretmenlere de çok büyük işler düşüyor. Yıllarca eğitim idealiyle görev yaptılar, şimdi de pandemiden dolayı hijyen konularında da rehberlik etmeleri gerekiyor. Biliniyor ki Kovid-19 bulaşını önlemek için okul çocuklarının maske kullanması gerekiyor. Çocukların uygun dille uyarılmaları, eksik maske ve dezenfektanı olan öğrenciler için bunların temin edilmesi önemli. Maskelerin ara ara değiştirilmesi, yere düşen ya da kirli maskelerin değiştirilmesi için öğrenciler yönlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Sınıfta maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, eşya ve yiyecek alışverişi yapılmaması, sınıfların sık sık havalandırılması ve öğrencilerin en az bir metre mesafe olacak şekilde sınıfta yerleştirilmesinin önemi vurgulayan Aslan, sosyal mesafe, öğrenci ve çalışanların maske kullanımları ve bunlara uyum konusunda ayrıntılı bilgilendirme ve tekrarlayan eğitimler yapılması gerektiğini aktardı. Aslan, hastalık bulgusu olan çocukların hızlıca değerlendirilip, revir ya da sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi gerektiğini de ifade etti.

KOVİD-19'A KARŞI GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

Çocuklarda Kovid-19 sıklığının erişkinlerden daha az olduğunu ve daha hafif seyrettiğinin bildirildiğini aktaran Aslan, "Bununla birlikte çocuklar birbirinden enfekte olarak başta okul çalışanları olmak üzere evdeki anne, baba ve diğer aile büyükleri için ciddi bir enfeksiyon kaynağı olma potansiyeline sahip. İleri yaş öğretmenler ve okul çalışanları ile altta yatan hastalığı olanlar Kovid-19 açısından daha fazla risk altında." değerlendirmesini yaptı.

Aslan, Kovid-19'a kalkan görevi yapabilmesi için güçlü bir bağışıklığın ilk şartlardan biri olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Çocukların sağlıklı beslenme için uygun oranda protein, karbonhidrat, yağ ve vitamin içeren uygun beslenme sağlanmalıdır. Ek bir takviyeye ihtiyaç yoktur. Pandemi öncesi dönemde olduğu gibi bu dönemde de vitamin ve mineral eksiklikleri saptanır ise onlara yönelik destek verilebilir."