Kilolarınızdan kurtulun!

Bebek sahibi olmak harika bir duygu, ama bir de şu kilolar olmasa! Fakat hamilelik döneminde kilo almamak kaçınılmaz. Hamilelikten sonra ise tüm kadınların isteği, bir an önce eski formlarına dönmek! Peki ama nasıl? İşte size ipuçları… Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile Beslenme ve Diyet Uzmanı Müge Başer, sizlere hamilelik sonrasında fazla kilolarınızdan nasıl kurtulabileceğinizle ilgili önerilerde bulundular ve 3 farklı örnek menü hazırladılar.

Kilo verememe nedenlerinizi tespit edin

Doğumdan sonra her anne hamilelik öncesi formunun hayalini kurar. Aslında normal süreçte emzirmeye başlayan her anne belirli miktarda kilo kaybetmeye başlar. Ancak bu süreci uzun yaşayan veya kilo veremeyen annelerin gözden kaçırabilecekleri noktalar olabilir. Öncelikle doğum sonrası kilolardan kurtulmak isteyen anneler kilo verememelerinin nedenlerini saptayıp, çözümlerine yönelik bir beslenme programına dahil olmalıdır. Doğum sonrası kiloların nedenleri arasında öncelikle doğum sonrası depresyon vardır. Doğum sonrası depresyonu ile gereksiz fazla yiyecek tüketimi kilo alımını arttırabilir. Diğer bir neden ise çiçeği burnunda annelerin bebeklerini emzirme telaşına düşmeleri, süt miktarını ve verimini arttırmak adına etrafındaki kişilerin de önerisiyle şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketimine fazlasıyla yönelmesidir. Aynı zamanda bu dönemde bebeğin etrafında dönen bir yaşam tarzının başlaması, günlük rutin aktivitelerin azalması ve uyku düzeninin bozulmasıyla da birlikte oluşan dengesiz beslenme düzeni kilo alma nedenlerindendir. Aslında en önemli ve gözden kaçan diğer nedenlerden biri de haşimoto hastalığı dediğimiz gizli ve sinsi bir tiroit problemidir.

Emzirmek kalori kaybettiriyor!

Doğum sonrasında kilo sorunu çözülürken nedenleri ortaya konularak, annenin emzirme durumuna göre bir beslenme programının yapılması ve buna uyulması gerekir. Oysa ki her gün bebeğini düzenli emziren bir anne ortalama 600-700 ml süt üretir. Bunun için de ortalama 500 kalori harcar, ki bu kalori harcaması 1 saatlik orta tempoda fiziksel aktiviteye denk gelir. Bu sebeple emziren anneler dengeli, yeterli ve çeşitli bir beslenmeyle zorlanmadan kilo verebilirler. Emzirme döneminde dengeli, yeterli ve çeşitli beslenilmesi annenin kilosunu dengelemesinin yanı sıra bebeğin de gelecekteki sağlığı için çok önemli bir noktadır. Çünkü anne sütüyle beslenen bebeklerin uzun dönemde obezite sorunuyla karşılaşma ihtimalleri zaten azalır. Emziren anneler de aynı hamilelik döneminde olduğu gibi beslenmelerinde özel bir dikkat göstermek zorundadırlar. Alınan ve harcanan kalorilerin dikkatle dengelenmesi gerekir. Emzirmeyle harcanan kalori miktarı da göz önünde bulundurularak günlük kalori ihtiyacı sütün kalitesini ve verimini etkilemeyecek, hatta artıracak şekilde düzenlenmelidir. Prensip olarak düzenli ve sık aralıklarda beslenme biçiminde ısrar edilmelidir. İlk 6 aylık periyotta her ay ortalama 500 gram ile 1 kg civarında kilo kaybı süt kalitesini etkilemez. Ayda 2 kg'dan fazla kilo kaybetmek süt miktarının ve kalitesinin azalmasına neden olur.

Emzirme döneminde beslenme prensipleri

Emziren annelere beslenme planları yapılırken özellikle kalori kısıtlaması düşünüldüğünde dikkat edilmesi gereken, olmazsa olmaz bazı prensipler vardır. Bu prensiplerden taviz verilmemesi gerekir.