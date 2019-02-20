Ayakta doğum nasıl yapılır?

Kadınların doğum esnasında kendini daha konforlu ve stressiz hissetmesini amaçlayan ayakta doğum yönteminin nasıl gerçekleştirildiğini sizler için açıkladık. Bu yöntemi tercih etmek isteyen anne adaylarında doğum uzmanı da uygun bulursa kişi ayakta iken doğumunu yapabiliyor.

Ayakta doğum öncesinde karın ve pelvik taban kaslarını gevşetmek için jimnastik hareketleri uygulanıyor. Anne adayının dik bir pozisyonda durması, yerçekimle beraber anne adayının daha rahat ıkınmasını sağlıyor. Kasıklarda daha şiddetli sancı görüleceğinden bebek kendini daha rahat aşağı salıyor. Bu esnada da doktor bebeği aşağıdan yakalıyor ve doğum gerçekleşmiş oluyor.

AYAKTA DOĞUMUN FAYDALARI:

-Anne adayının doğum esnasında solunumu iyileşiyor.

-Anne adayı ile bebek arasındaki kan alışverişi daha rahat sağlanıyor.

-Rahim kasılmaları daha, sık ve yoğun olmak üzere düzenli bir şekilde görülüyor.

-Anne adayı beden hakimiyetini sağlayarak doğumda daha aktif hissediyor.

-Leğen kemiği genişleyerek doğum kanalını bebeğin aşağı inmesini kolaylaştırıyor.

-Daha az sancı ve stres yaşanıyor.

-Gereksiz efor önlenerek daha rahat bir doğum imkanı sunuluyor.