Hamilelikte meditasyonun yararları!

MEDİTASYON NEDİR?

Meditasyon, bilimsel bir zihin dinlendirme tekniğidir. Biraz daha detay verecek olursak dikkatinizi ne geçmişe ne de geleceğe vermeden, yani düşüncelere takılmadan şu anda kalabilmek ve bu anı deneyimleyebilmektir. Kişi meditasyonu deneyimlerken transa girmez, çünkü çevresinde olan biten her şeyin aslında farkındadır. Kısacası meditasyon, kişinin iç huzuruna ve dinginliğe ulaşması için kullanılan bilinçli bir odaklanma tekniğidir.



ANNE ADAYLARI HAMİLELİKTE MEDİTASYONU NE AMAÇLA VE NASIL KULLANABİLİRLER?

Meditasyon kişinin yaşadığı stresi azaltmak ve yönetmek için kullanılan yöntemlerden biri; hamilelik dönemi de bazı anne adayları için daha stresli geçebiliyor. Hamilelikte yaşanan stresi azaltmak ve yönetmek için anne adayları bu yöntemi kullanabilirler. Meditasyon yöntemi sayesinde anne adayının stresi azalırken anne karnındaki bebeğin de stresi azalır. Çünkü biliyoruz ki bebekler annelerinin duygularını bir sünger gibi çekerler. Stresi azalan annenin de karnındaki bebeği ile olan iletişimi ve ilişkisi güçlenir.

HAMİLELİKTE MEDİTASYON NASIL YAPILIR?

Anne-baba adayları katılacakları "sadece doğum odaklı" bir doğuma hazırlık kursunda hem doğum ile ilgili birçok bilgi edinebilir hem de meditasyonu öğrenebilirler. Kurslarda öğretilen meditasyon tekniklerinin de, sonrasında mutlaka anne adayı tarafından aksatılmadan uygulanması gerekir. Hamilelik boyunca meditasyonu aksatmayan bir anne adayı kısa süre içerisinde çok daha sağlıklı bir psikolojiye kavuşurken hamileliğin zorluklarını da çok daha kolay alt edebiliyor.

HER ANNE ADAYI MEDİTASYON YAPABİLİR Mİ?

Aslında her anne adayı meditasyon yapabilir, hatta bunu daha önce hiç fark etmeden yapmış bile olabilir. Meditasyon, yaptığınız her şeyi bir süre kenara bırakıp tamamen, o andaki kendinize odaklanma durumudur. Meditasyonu her yerde yapabilirsiniz, fakat bulunduğunuz yerin sessiz olması işinizi kolaylaştıracaktır. Eğer anne adayları meditasyona yeni başlıyor ise en kolayı nefese odaklanarak yapılacak meditasyon olacaktır.

ANNE ADAYINA YARARI AÇISINDAN NE KADAR SIKLIKLA MEDİTASYON YAPILMALI?

Normalde hamile olmayan insanlara da sabah yarım saat ve akşam yarım saat meditasyon yapılması öneriliyor, fakat hamileler için bu süre daha yüksek olabilir. Kendilerini daha iyi hissediyorlarsa günde iki saate kadar meditasyon yapabilirler.