Riskli gebelik tehlikeniz varsa…

Riskli gebelikler anne ve bebek hayatını tehdit eden önemli bir problemdir.Bazı gebelikler, takibi sırasında riskli hale gelirken, bazıları da annenin gebelik öncesindeki sağlık problemleri dolayısıyla en başında riskli başlar. Riskli gebeliklerin bu alanda deneyimli kişilerce takip edilmesi hayati önem taşır. Gebelik öncesinde ve gebelik sırasında yapılacak olan dikkatli takip doğum komplikasyonlarını azaltırken, anne ve bebeğine de yeni bir başlangıç yapma fırsatı verir.Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. Kudret Erkenekli, riskli gebelikler, nedenleri ve takibi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.