Haberler > Bebeğim ve Biz Haberleri > Hamilelik Haberleri > Riskli gebelik tehlikeniz varsa…

tehlikeniz varsa…

Giriş Tarihi: 9.9.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 16:50
Riskli gebelik tehlikeniz varsa…

Riskli gebelikler ve hayatını tehdit eden önemli bir problemdir.Bazı gebelikler, takibi sırasında riskli hale gelirken, bazıları da annenin öncesindeki sağlık problemleri dolayısıyla en başında riskli başlar. Riskli gebeliklerin bu alanda deneyimli kişilerce takip edilmesi hayati önem taşır. Gebelik öncesinde ve gebelik sırasında yapılacak olan dikkatli takip komplikasyonlarını azaltırken, anne ve bebeğine de yeni bir başlangıç yapma fırsatı verir. Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Kudret Erkenekli, riskli gebelikler, nedenleri ve takibi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Riskli gebelikler ve hayatını tehdit eden önemli bir problemdir.Bazı gebelikler, takibi sırasında riskli hale gelirken, bazıları da annenin öncesindeki sağlık problemleri dolayısıyla en başında riskli başlar. Riskli gebeliklerin bu alanda deneyimli kişilerce takip edilmesi hayati önem taşır. Gebelik öncesinde ve gebelik sırasında yapılacak olan dikkatli takip komplikasyonlarını azaltırken, anne ve bebeğine de yeni bir başlangıç yapma fırsatı verir. Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. Kudret Erkenekli, riskli gebelikler, nedenleri ve takibi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

bebegimvebiz
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Riskli gebelik tehlikeniz varsa…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN