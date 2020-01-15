Doğum sonrası vücudun hızla toparlanması için 6 öneri

DOĞUM SONRASI DEFORMASYONLAR KİŞİDEN KİŞİYE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Deformasyonların estetik görüntüyü bozması dışında, genel kilo alımının aşırı yağlanmaya bağlı olarak sağlığa zararlı etkisi olabileceği akılda tutulmalıdır. Vücuttaki yağlar enerji depolaması açısından oldukça önemlidir.

Doğum sonrası anne vücudunda oluşabilen deformasyonlar şöyle sıralanmaktadır:

Vücutta genel bir yağlanma artışına ek olarak karın bölgesindeki derinin genişlemesi karın bölgesinde sarkıklığa neden olabilmektedir.

Annelerin bebeklerinin ihtiyacı olacağını düşünerek gereğinden fazla beslenmesi obezite ile sonuçlanabilmektedir.

Tüm vücutta deri bollaşması ve sarkıklıklar meydana gelebilmektedir.

Meme dokusunda büyüme ve sarkmalar oluşabilmektedir.

Hormonal ya da doğum operasyonu esnasındaki fiziksel travmaya bağlı gelişen, vajen ve vulva deformasyonlarının yanı sıra doğum sonrası vajinal gevşeme ve genişleme olabilmektedir.

Gerilmeye bağlı olarak cilt altı dokulardaki yırtıklar sonucu deride çatlaklar oluşabilmektedir.

Gebelik sürecinde varisler ortaya çıkabilmektedir.

Ciltte, özellikle yüz bölgesinde lekelenmeler meydana gelebilmektedir.

NORMAL DOĞUMDA VÜCUT ESKİ HALİNE DAHA HIZLI GELİYOR

Çoğul gebeliklerde taşınılan bebek sayısı ile doğru orantılı olarak daha fazla beslenme ihtiyacı sonunda daha büyük bir karın ortaya çıkabilmekte ve sarkıklık daha da artabilmektedir. Doğum türünün doğal ya da sezaryen ile yapılıyor olması nihai kiloyu etkilemese de normal doğumda annenin eski hormon seviyelerine geri dönmesi daha hızlı olmaktadır. Sezaryende vücut bir anda beklenmedik şekilde kilo kaybettiği için hormonal parametrelerin geri dönüşü nispeten daha uzun sürmektedir.

DOĞUM SONRASI DEFORMASYONLARINDAN KORUNMAK İÇİN ANNELERE 6 ÖNERİ

Gebelik süreci mümkünse bir yaşam koçu veya gebelik danışmanı ile geçirilmelidir.

Kadın doğum doktorunun kontrolünde takipleri aksatmamak önemlidir.

Gebelik sürecinde iyi bir diyetisyen ve antrenmanlara yönelik spor hocasından destek alınabilir.

Pilates ve yoga gibi denge sağlayan aktiviteler gebelik sürecinde hem bebeğin sağlıklı büyümesi hem de doğum sırasında kasların kuvvetlenmesi için iyi olacaktır.

Bu önerileri uygulama fırsatınız yok ise düzenli bir beslenme programı ve basit spor aktiviteleri faydalı olacaktır. Gebelik sonrası spor ve düzenli diyet uygulamaları ile eski formunuza dönebilmek çoğu zaman mümkündür.

Doğum sonrası en az 6 ay süre cerrahi işlemler için beklenmesi gerekir. Özellikle ilk 1 ayda hormon dengesi neredeyse tamamen eski düzeyine inecektir ancak emzirme durumunda anestezinin çocuğa geçebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Cerrahi müdahale için ideal süre laktasyon döneminin tamamlanmasıyla birlikte sabit kiloda 6 ay kalındıktan sonradır. Gebelik süreci nasıl hassas ve dikkatli geçiriliyor ise doğum sonrası dönemde de eski formunuza dönerken acele etmeyin.