Gebelikte hemoroidal hastalıklara dikkat!

HEMOROİD NEDİR?

Halk arasında basur ya da mayasıl olarak da bilinen hemoroid; kalın bağırsağın son kısmı olan anüs olarak adlandırdığımız bölümündeki ya da makat bölgesindeki damarların şişmesi veya büyümesine verilen addır. Anal kanaldaki damar yumakları sarkar, kimi zaman da sıkışıp kanar. Zaman ilerledikçe bu yumuklar makat dışına da çıkabilir.

HEMOROİD BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hemoroid; toplumda yetişkinlerin neredeyse dörtte birinde görülen yaygın bir rahatsızlıktır. Her zaman belirti vermeyeceği gibi çoğu zaman da kaşıntı, rahatsızlık hissi ve kanama gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtilerin yanı sıra bölgede oturmakla artan ağrı, anüs yakınında kaşıntılı, ağrılı yumru veya şişlik ve dışkıda kan görülmektedir. Anüsle ilgili belirti ve bulguların en büyük nedeni basur olsa da hepsinin sebebi değildir. Bazı hemoroid belirti bulguları, diğer sindirim sistemi sorunlarına benzerlik gösterir. Örneğin; makattan kan gelmesi; crohn hastalığı, ülseratif kolit, kolon veya rektum kanseri gibi farklı bağırsak hastalıklarının işaretçisi olabilir.

HEMOROİDİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Tuvalette uzun süre oturmak ve ıkınmak hemoroidin başlıca nedenlerindendir. Bu durum; kabız olan kişilerde daha sık görülmektedir. Kabızlığın oluşturduğu rahatsız edici duruma genellikle hemoroid semptomları da eklenebilir. Makattaki bu damar yumağı zorlamayla birlikte şişer, kaşınır ve ağrı verir. Ayrıca damar duvarındaki problemlerin genetik olması da mümkündür.

KİMLER RİSK GRUBUNDA YER ALMAKTADIR?

Aşırı kilolu bireylerde hem fiziksel yapıları hem de kilonun metabolizma üzerinde oluşturduğu olumsuz etki nedeniyle; hemoroidal hastalıkların görülme olasılığı daha yüksektir. Ani kilo alımlarından sonra hemoroid görülebileceği gibi kabızlığa yol açacak düzeyde yanlış beslenmek de hemoroid sorununu tetiklemektedir. Bağırsak fıtığı ve hatta bağırsak kanseri gibi ciddi rahatsızlıklar da beraberinde hemoroidi getirebilir. Özellikle kanamalı rahatsızlıklarda, bu hastalıkların belirtileri de birbirine karıştırılabilir. Bu anlamda hastalık tanısını mutlaka bir genel cerrahi uzmanının koyması gerekmektedir.

GEBELERİN HEMOROİDAL HASTALIKLARA YAKALANMA ORANI YÜKSEKTİR

Hemoroidal hastalıkların bir diğer ve en sık görülen nedenleri arasında; gebelik ya da lohusalık yer almaktadır. Gebelik ve doğum sürecindeki kadınlar, vücutlarında meydana gelen radikal değişikler sebebiyle hemoroid riski altındadır. Gebelerde kan miktarının artması, rahim bölgesinin büyüyerek damarlara bası yapması, hormonların değişmesi ve kabızlığın sık görülmesi hemoroidal hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Gebelikte bebeğin kafası pelvis bölgesine girdiğinde kirli kanın dönüşümünü bloke eder ve hemoroidler şişer. Doğumdan sonra büyük bir kısmı iyileşir. Ancak bazı durumlarda gebelik sonrası iyileşmeyen hemoroidler için tedavi gerekebilir.