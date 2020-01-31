Gebeliği engelleyen 2 önemli neden!

Endometriozis,rahmin iç yüzeyini döşeyen endometrium adı verilen dokunun,vücutta rahim dışında her hangi bir organda bulunması durumudur.Genellikle karın içi organları( yumurtalıklar, tüpler, bağırsaklar, mesane)etkileyen bu hastalık nadir de olsa karın dışı organlarıda etkileyerek kronik enflamasyona ve yapışıklıklara neden olmaktadır.

Adet ile birlikte rahim dışına atılan endometrial dokuların ,tüplerden geri karın içine kaçması olarak düşünülsede tam olarak nedeni çözülememiştir.Genetik faktörler,bağışıklık sistemi ile ilgili problemler de endometriozis gelişiminde etken olabilir.

EN ŞIK HANGİ YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLÜR?

Üreme çağındaki kadınlarda görülür. Her 10 kadından 1 inde(%10) görülmektedir.İnfertilite problemi yaşayan kadınların %25-50 sinde, kronik karın ağrısı olan kadınların %20 sinde endometriozis tespit edilebiliyor.Semptomların başlaması ve teşhis arasında ortalama 6-7 yıl geçmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dismenorrhea, sosyal hayatı etkileyecek kadar şiddetli adet ağrısı

Disparoni, ağrılı cinsel ilişki

İnfertilite, çocuk sahibi olamama

Ara kanamalar, adet öncesi ve sonrası lekelenme tarzında devam eden kanamalar

Bulunduğu organa bağlı şikayetler, döngüsel karın ağrısı ve ishal, idrardan kan gelmesi,büyük abdest veya idrara çıkarken ağrı..

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Yumurtalıklar da oluşan çikolata kistleri ultrasonografik muayenede kolaylıkla teşhis edilebilir.Diğer organlardaki ve yüzeysel endometriozis odakları laparoskopi veya laparatomi ile görülerek teşhis edilebilir.

ÇİKOLATA KİSTLERİ HAMİLE KALMAYA ENGEL MİDİR?

Evet, çikolata kistleri neden oldukları enflamasyon, karın içi organlarda yapışıklığa, tüplerde deformasyon ve tıkanıklığa, tüp-yumurtalık anatomik ilişkisini bozarak gebeliğe engel olabilmektedir.

TEDAVİSİ NEDİR?

Çikolata kistlerinin tedavisi genellikle cerrahıdır.Çocuk isteği olmayan kadınlarda medikal tedavilerle menopozal bir durum yaratılarak cerrahi olmadan, özellikle şikayetlere yönelik tedaviler uygulanabilir.Çocuk isteği olanlarda cerrahi yöntemler ciddi şekilde tartışılmalıdır. Çünkü özellikle yumurtalıklarda oluşan çikolata kistleri çıkarıldığında yumurta rezervinde kayda değer kayıplar olabilmektedir.Bu grupta yardımcı üreme yöntemleri ( aşılama, tüp bebek) öncelikli düşünülebilir. Endometriozis nedeni kesin olarak bilinmediği için, tedavi yöntemleri de şikayetlere yönelik olmalıdır. Tedavi edilse bile tekrarlayabileceği unutulmamalıdır.Endometriozis in yol açtığı belirtiler, beslenme( alkol ve kafein alımı sınırladırılması) ve yaşam tarzı değişiklikleri(düzenli egzersizler) ile daha hafife indirilebilir.