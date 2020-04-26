Emziren annelere "oruç tutmadan önce doktorunuza danışın" uyarısı

Doç. Dr. Özdemir, ramazan ayında emziren annelerin oruç tutmasının hala tartışmalara konu olduğunu söyledi.

Emzirme döneminde oruç tutmanın hem anne hem de bebek sağlığı açısından bazı riskler oluşturabileceğine dikkati çeken Özdemir, bebeğin yalnızca anne sütü ile beslenmesinin önerildiği ilk 6 aylık süreçte oruç tutulması ile ek gıdaya başlanan ve emzirme sıklığının azaldığı dönemlerde oruç tutulmasının da birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Anne sütü miktarını kısa süreli açlığın değil, şiddetli dehidratasyonun azalttığını aktaran Özdemir, ayrıca susuzluk, yorgunluk ve uykusuzluk gibi nedenlerin de sütün miktarını etkileyebildiğini dile getirdi.

Doç. Dr. Özdemir, oruç gibi uzun süreli açlık durumlarında anne sütünün biyokimyasal ve besinsel bileşenlerinde de değişiklikler meydana geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarda oruç tutan annelerin sütünde makro besin değerlerinin etkilenmediği ancak mikro besinler olarak nitelenen magnezyum, potasyum ve çinko gibi minerallerin miktarında azalma olduğu görülmüştür. Ayrıca uzun süreli açlık durumunda emziren kadınlarda strese bağlı süt ejeksiyon refleksinde de azalmalar izlenebilmektedir. Özellikle oruç süresinin 15 saati aştığı yaz günlerinde ve sadece anne sütü ile beslenmenin önerildiği ilk 6 aylık dönemde oruç tutulması halinde bebeğin yetersiz beslenmesine bağlı birtakım problemler yaşanabilir. Emzirme sırasında oruç tutulması durumunda yetersiz sıvı ve besin alımı nedeniyle annede de bazı semptomlar ortaya çıkabilir."

"ANNENİN KRONİK HASTALIKLARI VARSA ORUÇ TUTMASI UYGUN DEĞİL"

"Emziren anneler oruç tutma kararını vermeden önce mutlaka doktorlarına danışmalı ve gerekirse diyetisyen yardımı almalıdır." diyen Özdemir, oruç tutmaya karar veren annelerin hem kendileri hem de bebekleri için dikkat etmeleri gerekenlere ilişkin şöyle konuştu:

"Eğer bebek yeterli kilo almıyor ya da kilo kaybediyorsa sürekli huzursuzsa ve ağlıyorsa, ön fontanelde (bıngıldak) çöküklük varsa ve yeterli idrar atımı yoksa anne oruç tutmayı mutlaka bırakmalıdır. Emziren kadın haftalık 500 gram ve üzerinde kilo kaybederse, yetersiz sıvı alımı nedeniyle halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, baygınlık ve ciddi baş ağrıları gibi dehidratasyon bulguları gelişirse oruç tutmaya son vermeli ve mutlaka yeterli sıvı alımını sağlamalıdır. Annenin diyabet ve böbrek gibi kronik hastalıkları bulunuyorsa da oruç tutması uygun değildir."

"SAHUR VE İFTARDA DENGELİ BESLENİLMELİDİR"

Doç. Dr. Özhan Özdemir, emziren ve oruç tutacak annelerin sağlıklı bir beslenme düzeni için özen göstermeleri gereken detayları ise şu şekilde sıraladı:

"Mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sahur ve iftarda dengeli beslenilmelidir. İftar ve sahur arasında dengeli şekilde bol sıvı alınmalıdır. Öğünlerin içeriğinde özellikle yumurta gibi proteinli yiyeceklerin miktarı artırılmalı, enerjinin daha yavaş elde edildiği arpa, yulaf, buğday, irmik, fasulye ve mercimek gibi karbonhidrat ürünleriyle beslenme tercih edilmelidir. Mineral ve kalsiyumdan zengin sebze ve meyve tüketilmelidir. Pişirme sırasında doymamış yağlar kullanılmalıdır. Kafeinli içeceklerden, yağlı ve yüksek glisemik indeksi olan rafine un, beyaz ekmek ve beyaz pirinç gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır."