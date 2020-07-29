Bebek bakarken oluşan bel ve sırt ağrılarından korunmak için…

Tekrarlayan hareketler, eğilip doğrulma, uyanma, uykusuzluk, çocuktan kaynaklanan stresler annenin kaslarını yorar ve onu bir çok ağrılı duruma yatkın hale getirir. Bunun için koruyucu bir program uygulanması oldukça önemlidir. Daha önce bel ağrısı geçiren anneler için bu program çok daha fazla önem arz eder.

•Doğum sonrası annenin günde en az 3 defa 10 dk egzersiz programı yapması çok uygun olacaktır.

•Bel hastaları, sırt kasları ve karın kaslarını güçlendirmeleri çok önemlidir, ayrıca boyun ve omuz kasları da ihmal edilmemelidir.

•Doğum sezaryenle yapılmışsa 10-15 gün dinlenilmelidir. Egzersiz yapılmamalıdır. Bu sürenin sonunda egzersizlere başlanmalıdır.

•Doğumdan 1.5-2 ay sonra doğum öncesi kiloya dönülmelidir.

•Bebek kollar uzatılarak değil göğüse yakın bir mesafeden kucağa alınmalı, anne aynı zamanda eğilmemeye dikkat etmelidir.

•Anne bebeği kucağına almak için dizlerini bükmeli, çocuk kucağa alınmadan önce karın kasları gerilmeli çocuğu kaldırmak için bacak kaslarını kullanmalıdır.

•Çocuk alınırken ve oturtulurken mama sandalyesinin tepsisi çıkarılmalıdır.

•Çocuk karyolasına konulurken ve alınırken karyolaya olabildiğince yakın durulmalıdır.

•Anne yürüyüşe çıktığı zaman bebeği kucağında değil önünde veya arkasındaki bir askıda taşımalıdır

•Anne çocuğu kalçasının üzerine yük gelecek şekilde taşımamalıdır. Bu şekilde taşıma dengeyi bozarak bel kaslarına fazla yük binmesine sebep olur. Bunun sonucunda bel, sırt ve bacak ağrıları görülebilir

•Emzirme esnasında bebeğin üzerine eğilinmemeli bebek yukarı bir yerde tutulmalıdır.

•Kullanılan otomobil mutlaka 4 kapılı olmalıdır. Bebek otomobile bindirilirken ve otomobilden alınırken arabaya çok yakın olunmalıdır.