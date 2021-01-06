HPV aşısının önemine dikkat!

Çoğu HPV, hiçbir belirti vermez ve kendiliğinden iyileşir. Ancak bazı tipler kadınlarda rahim ağzı kanserine; anüs, penis, vajina, vulva ve orofarenks kanserlerine neden olabilir. Diğer HPV tipleri, erkeklerin ve kadınların genital bölgelerinde genital siğil adı verilen siğillere neden olabilir. Genital siğiller hayati risk taşımaz, ancak duygusal strese neden olabilirler. Her yıl binlerce kadına rahim ağzı kanseri tanısı konuyor ve birçoğu bu hastalıktan hayatını kaybedebiliyor. Kadınlar HPV'ye maruz kalmadan önce aşı olmalıdır.

HPV AŞISI NE KADAR ETKİLİDİR?

HPV aşısı, en yaygın olarak rahim ağzı kanserine neden olan ve bazı vulva, vajina, anüs ve orofarenks kanserlerine neden olabilen HPV tiplerini hedefler. Ayrıca çoğu genital siğile neden olan HPV türlerine karşı da koruma sağlar. HPV aşısı, hedeflenen HPV tiplerinin yanı sıra bunların neden olduğu en yaygın sağlık sorunlarının önlenmesinde oldukça etkilidir. Aşı, halihazırda bir veya daha fazla HPV tipine maruz kalmış genç kadınlarda HPV ile ilişkili hastalığı önlemede daha az etkilidir. Bunun nedeni, aşının, kişi maruz kalmadan önce HPV'yi önlemesidir. HPV aşısı, mevcut HPV enfeksiyonlarını veya HPV ile ilişkili hastalıkları tedavi etmez.

RAHİM AĞZI KANSERİNİ ÖNLEMENİN BAŞKA YOLLARI VAR MI?

Düzenli rahim ağzı kanseri taraması (Smear ve HPV testleri) ve takibi çoğu rahim ağzı kanseri olgusunu önleyebilir. Smear testi rahim ağzındaki hücre değişikliklerini kansere dönüşmeden önce tespit edebilir. HPV testi, bu hücre değişikliklerine neden olabilecek virüsü arar. Tarama, rahim ağzı kanserlerinin hepsini olmasa da çoğunu tedavi edilebilir erken bir aşamada tespit edebilir. Rahim ağzı kanseriyle mücadelede HPV aşısı ön plana çıkıyor. Aşı; HPV virüsüne birebir benzeyen, laboratuvar ortamında oluşturulan içi boş bir yapıdan oluşuyor. Bu sayede virüsün hastalık yapma potansiyeli olmaksızın, varlığı vücuda tanıtılıyor ve bağışıklık sistemi bu virüse özgü savunma sistemleri geliştiriyor. Vücut daha sonra gerçek virüsle karşılaştığında, bu savunma sistemleri hazır olduğu için virüsün vücudu etkilemesine izin verilmeden vücuttan yok edilmesi sağlanıyor. HPV aşısının hem kız hem de erkek çocuklara yapılması öneriliyor. Dünya çapındaki tüm uzmanlar 11-12 yaşındaki çocukların aşılanmasının önemi konusunda fikir birliği içindedir.

AŞININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

HPV aşısı canlı veya ölü mikrop bulundurmadığından HPV enfeksiyonu, kanser veya ölüm gibi yan etkileri bulunmuyor. Sadece çocukluk çağı aşıları gibi hafif ateş, aşı yerinde hafif ağrı ve kızarıklık yapabiliyor.