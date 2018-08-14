Çocuklu ailelere 10 tatil önerisi!

TATİL ÖNCESİ MUAYENEYE GÖTÜRÜN

Tatile giderken doktorunuzla konuşun ve eğer mümkünse tatil öncesi son bir kez muayene olmaya gidin. Sinek ısırıklarına, yaralanmalara, güneş yanığına, ishale veya kabızlığa karşı nasıl davranmanız gerektiğini öğrenin.