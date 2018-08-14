Çocuklu ailelere 10 tatil önerisi!

Giriş Tarihi: 14.8.2018 11:04Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 11:04
Dört gözle beklediğiniz yaz tatili nihayet geldi mi? Hem zihninizi hem vücudunuzu dinlendirmeyi düşünüyor, çocuklarınızla bol bol zaman geçirmeyi planlıyor, iş yoğunluğundan uzaklaşıp biraz nefes almak istiyorsunuz şüphesiz. Bunun için de uygun şartları önceden hazırlama telaşındasınız. Peki çocuklarınızla ailece tatile çıkmadan önce, yolculuk sırasında ve tatil esnasında özellikle dikkat etmeniz gereken bazı noktalar olduğunu biliyor muydunuz? Uzman Dr. Neslihan Korkmaz “Tatile çıkarken hem çocuklarınızın rahatını ve güvenliğini sağlamak hem de dinlenme ihtiyacınızı karşılamak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.” diyor. Dr. Neslihan Korkmaz önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
TATİL ÖNCESİ MUAYENEYE GÖTÜRÜN
Tatile giderken doktorunuzla konuşun ve eğer mümkünse tatil öncesi son bir kez muayene olmaya gidin. Sinek ısırıklarına, yaralanmalara, güneş yanığına, ishale veya kabızlığa karşı nasıl davranmanız gerektiğini öğrenin.