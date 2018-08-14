Diş hekimi fobisi nasıl aşılır?

DİŞ HEKİMİ FOBİSİ

Herkes hayatının bazı dönemlerinde diş tedavisine veya en azından estetik beklentileri ile ilgili bir diş hekiminden tavsiye almaya ihtiyaç duymuştur. Bazıları için dişlerini altı ayda bir temizletmek vazgeçilmez bir alışkanlıkken bazıları için muayene olmak maksadıyla diş koltuğuna oturmak bile kalp çarpıntısı nedenidir. Dental fobi veya dental anksiyete olarak adlandırılan bu durum biraz ihmalle de birleşince anestezisiz tek seansta basit bir dolguyla halledilebilecek bir diş çürüğü erteleye erteleye ağrılı dayanılmaz bir tabloya dönüşüp hem tedavi sürecini hem de tedavi maliyetini artırır. Bu tablonun altında geçmişte doğrudan yaşanmış ağrılı travmatik bir diş tedavisi tecrübesi veya dolaylı yoldan kulaktan dolma efsanelere dayalı ''canım yanacak'' beklentisi yatmaktadır.

PEKİ, BU DURUMU NASIL AŞABİLİRİZ?

Öncelikle, her ilişkide olduğu gibi hekim hasta ilişkisi de güven zemini üzerinde hayat bulur. Size empatiyle yaklaşıp endişeli halinize anlayış gösterebilen, güler yüzlü, merhametli, güven duygunuza hitap eden bir hekimle işbirliği içinde tüm tedavilerinizi sorunsuz yaptırabilirsiniz. İlk etkileşimde aldığınız pozitif veya negatif izlenimler sizi bu konuda yönlendirecektir.

Hekiminize güvenip o koltuğa oturduktan sonra kullanılan cihazlarla ve malzemelerle ilgili sorular sorabilirsiniz, bilgi edindikçe ortama adaptasyonunuz daha da kolaylaşabilir. Tedavi öncesinde hekiminize aşama aşama neyi neden yapacağını anlatmasını talep edin, size neler yapılacağını bilmek, bilmemenin verdiği belirsizlikten daha konforludur. Doktorunuzla aranızda bir işaret dili belirleyip, ilk seansta aralarda mola vererek tedavinizi gerçekleştirebilirsiniz, çoğu dental fobisi olan hastada buna gerek bile kalmamaktadır.

Ayrıca önemli bir konu da, teknolojinin geliştiği bu çağda sizi artık bağırtan iğnelerin, acılı tedavilerin değil, ağrısız lokal anestezi cihazlarının kullanıldığı, dikişsiz lazer cerrahilerinin yapıldığı modern diş kliniklerinin beklediğini bilmek. Özellikle ülkemiz ve hekimlerimiz bu konuda gerçekten dünyanın birçok ülkesine göre daha donanımlı ve tecrübeliler.

Eğer her şeye rağmen hala ikna olmadıysanız, yine de o koltuğa oturmam diyorsanız genel anestezi ve sedasyon seçeneklerinin de olduğunu bilmenizde fayda var. Tek seferde uyutularak bütün tedavilerinizi yaptırabilir ve uyandığınızda hiçbir şey hatırlamazsınız. Ben dental fobisi olan hastalarımla ilk görüşmede genelde kendisine ve bana bir şans vermesini rica eder, tedavisini normal şartlar altında tamamlarım. Çünkü bu gerçekten aşılamayacak bir durum değil. Siz de başarabilirsiniz. Şimdi ertelemeden diş doktorunuzdan bir muayene randevusu alın, ilk adımı atın. Ağız ve diş sağlığı ihmal etmeye gelmez.