Yüzme havuzlarındaki aşırı klor o hastalığa sebep oluyor!

Havuz temizliğinin önemli olduğunu söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Fikret Kaya, "Daha önceki yıllarımızı düşünürsek Türkiye'de özel havuzlar çok azdı. Genelde insanlarımız denizlere giderdi. Havuzlarda belli yerlerde olduğundan bu yerlerdeki havuzlar temizleniyordu. Fakat günümüzün şartlarında artık her sitenin bir havuzu var. Buradaki havuzlarında temizliği tam sağlanamıyor. Bu nedenle havuzlarda kullanılan klorun kullanım şekli çok çok önem arz ediyor. Sık sıkla gündem olan bu konunun üzerinde durmak istiyorum. Klor havuzlardaki mikroorganizmalardan arınmak için önemliyse de aynı zamanda da bizim organizmamıza da zarar veren bir maddedir. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Onun için yeterli dozda kullanılması, aşırı dozlarında kullanılmasından sakınılması gerekiyor" dedi.