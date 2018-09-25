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Çocuklarda lara fırsat vermeyen 8 etkili çözüm!

Giriş Tarihi: 25.9.2018 17:46
Çocuklarda hastalıklara fırsat vermeyen 8 etkili çözüm!

Sonbahar özellikle de çocuklu aileler için 'düşen kuru yaprakların' yarattığı nostaljiden çok, ları çağrıştırıyor. Zira okulların açılmasıyla grip sezonu da başlıyor. Enfeksiyonlar, o ana dek 'sapasağlam' dediğiniz çocuğunuzu bir yaprak gibi bir anda soldurabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlkay Değerli, hastalıklara karşı anne babalara önemli uyarılar ve önerilerde bulundu, hastalıktan uzak bir okul dönemi için alınması gereken 8 önlemi anlattı…

ndan gribe, bademcik iltihabından sinüzite… Bu aralar çocuk hekimlerinin kapısı en sık bu larla çalınıyor. Zira havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte kalabalık ortamlarda geçirilen zamanın artması hastalıklara davetiye çıkarıyor. Özellikle de üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastalıklar çocuklu ailelerin yaşamının bir parçası halini alıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlkay Değerli, "Sonbahar ve yaklaşan kış ayı ile birlikte toplu yaşanan yerlerde damlacık yolu ile yayılan ve solunum yollarına yerleşen virüslerin yol açtığı enfeksiyonların ortaya çıkmasında artış görülüyor. Bunun başlıca nedeni kapalı ve kalabalık ortamlarda kalış sürelerinin artmasıdır. Bu hem aile hem de çocuklar için aynı zamanda iş/güç kaybına da neden olur. Ancak alınacak bazı basit tedbirlerle bu hastalıklardan çocuğunuzun hem sağlığını koruyabilir hem de hastalık dolayısıyla okul başarısının düşmesine engel olabilirsiniz" diyor. Enfeksiyonun bakteri değil de virüs kaynaklı olması durumunda tedavide antibiyotiğin yerinin olmadığını vurgulayan Dr. İlkay Değerli, antibiyotiklerin üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüsleri öldürmediği gibi gereksiz antibiyotik kullanımının bakterilerin direnç kazanmasına neden olacağını söylüyor.

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Çocuklarda hastalıklara fırsat vermeyen 8 etkili çözüm!
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