Ebeveynler dikkat! O enfeksiyon en çok okulları seviyor

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, artan üst solunum yolu vakalarına dikkat çekerek, velileri uyarıyor.

ÇOCUKLAR, YILDA EN AZ 7- 8 KEZ HASTALANABİLİRLER

Soğuk algınlığı olarak da bilinen üst solunum yolu enfeksiyonuna 200'den fazla virüs yol açar. Bağışıklık sistemleri nispeten daha zayıf olduğu için çocuklar, erişkinlere göre daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu ile karşı karşıya kalır. Mevsim geçişlerinin de etkisiyle yılda 7-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda hastalık belirtileri genel olarak 5- 7 gün sürer.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Üst solunum yolu enfeksiyonları semptomları çocuk virüsü aldıktan 1-3 gün sonra başlar ve genellikle 1 hafta sürer. Bu süre çocuktan çocuğa değişkenlik gösterir. (1-2 haftaya kadar sürebilir.)

Bebeklerde;

Huzursuzluk,

Hafif ateş,

Burun tıkanıklığı,

Uyku sorunları,

Bazen kusma,

İshal olabilir.

Daha büyük çocuklarda;

Burun akıntısı,

Burun tıkanıklığı,

Boğazda kaşıntı,

Boğaz ağrısı,

Halsizlik,

Hapşırık,

Geniz akıntısının yol açtığı hafif öksürük görülebilir.





HASTAYKEN ÇOCUĞUNUZU OKULA GÖNDERMEYİN

Her ne kadar aileler çocuklarının derslerden geri kalmaması için hastayken de okula devam etmesini istese de bu, hem kendi çocuğunuz hem de diğer öğrenciler için de riskli bir durumdur. Çünkü soğuk havalar nedeniyle yeterince havalandırılmayan sınıflar sebebiyle kişi başına düşen temiz hava hacmi yetersiz kalıyor ve hastalıklar daha çabuk yayılabiliyor. Ayrıca hasta çocuk okula devam ettiğinde, iyileşme süreci uzayabilir.

PEKİ, NE YAPILMALI?

Öncelikle hasta çocuğun bir sağlık kuruluşuna götürülmesi ve evde dinlendirilmesi, tedavi edilmesi gerekir. Velilerin, öğrencinin dengeli ve sağlıklı beslenmesine özen göstermesi ise diğer bir önemli adımdır. Çocuklar her gün süt, yumurta, sebze, meyve yemeli. Her gün et ya da kuru baklagillerden yeterli miktarda yiyerek protein ihtiyacı karşılanabilir. Ancak velilerin yanı sıra okullar da önlem almalıdır. Okulda gıda hizmetlerinde çalışan personelin sağlıklı olması, hijyen kurallarına uyması, sınıflarda ise yeterli havalandırmanın sağlanması gerekir.

GEREKSİZ VE BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINDAN KAÇININ

Antibiyotikler bakterilere karşı etkili ilaçlardır. Ancak üst solunum yolu enfeksiyonların çoğunluğu viral olduğu için antibiyotik almak gereksizdir. Enfeksiyonların uzun sürmesi ve sinüzit, orta kulak iltihabı veya akciğer hastalığına yol açması durumunda antibiyotiklerden yardım alınır. Akut rinosinu¨zitte semptom ve bulgular ile bakteriyel-viral enfeksiyon ayrımı yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Akut orta kulak iltihabında yakın izlem mümkünse, antibiyotik hemen başlanmayabilir. Ancak, yakın izlemde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle genellikle tanı alan çocuklarda antibiyotik tedavisine başlanması gereklidir. Yine, akut boğaz enfeksiyonlarında ateşin 38 dereceden fazla olması ve boyunda ağrılı lenf bezi bulunması antibiyotik kullanımını gerektirir.

ÇOCUKLARI ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINDAN KORUMAK İÇİN;

• İlk anlarından itibaren tüm aşılarını yaptırmamız gerekir.

• Ellerini düzgün ve sık yıkamasını sağlayın.

• Düzenli ve sık beslenmesini sağlayın.

• Yeterli miktarda sıvı tüketmesini sağlayın.

• Uyku alışkanlığının düzgün olmasını sağlayın.

• Mevsimine uygun kıyafetler seçmesini sağlayın.

• Düzenli spor yapmasına yardımcı olun.