Sürekli üşüyorsa nedeni “Hipotiroidi” olabilir

'SOĞUK HAVADANDIR' DEYİP GEÇMEYİN!

Tiroit hormonları iskelet ve santral sinir sistemi başta olmak üzere, organ gelişiminde, vücut ısısının düzenlenmesinde, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında önemli roller üstleniyor. Tiroit bezinde veya tiroit hormon sentez basamaklarında oluşan bir sorun nedeniyle tiroit hormonları az üretilirse, bu tabloya hipotiroidi deniyor. Doğumsal olabildiği gibi sonradan da gelişebiliyor. Doğumsal hipotiroidinin en önemli özelliği ise tedavide gecikildiği takdirde zeka ve büyüme geriliği gibi ciddi tablolar oluşturabilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serap Semiz hastalığa erken tanı konulmasının çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle çocuğun büyüme hızının azalması, uyku hali, kilo alma, soğuğa tahammülsüzlük, kuru cilt ve kabızlık gibi erken dönem belirtileri oluştuğunda zaman kaybedilmeden bir hekime başvurulması çok önemli" diyor.