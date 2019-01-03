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Sürekli üşüyorsa nedeni “” olabilir

Giriş Tarihi: 3.1.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:34
Sürekli üşüyorsa nedeni “Hipotiroidi” olabilir

Soğuk havada üşümek olağan bir durum kuşkusuz. Ancak çocuğunuzun soğuğa karşı tahammülü yoksa, sık sık üşüyorsa dikkat! Bunun nedeni hava ısısının düşük olması değil, çocuğun büyüme ve gelişiminde anahtar rol üstlenen tiroit hormonunun az salgılanması, bir başka deyişle “” olabilir! Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serap Semiz önemli uyarılarda bulundu.

'SOĞUK HAVADANDIR' DEYİP GEÇMEYİN!

Tiroit hormonları iskelet ve santral sinir sistemi başta olmak üzere, organ gelişiminde, vücut ısısının düzenlenmesinde, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında önemli roller üstleniyor. Tiroit bezinde veya tiroit hormon sentez basamaklarında oluşan bir sorun nedeniyle tiroit hormonları az üretilirse, bu tabloya deniyor. Doğumsal olabildiği gibi sonradan da gelişebiliyor. Doğumsal hipotiroidinin en önemli özelliği ise tedavide gecikildiği takdirde zeka ve büyüme geriliği gibi ciddi tablolar oluşturabilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serap Semiz hastalığa erken tanı konulmasının çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle çocuğun büyüme hızının azalması, uyku hali, kilo alma, soğuğa tahammülsüzlük, kuru cilt ve kabızlık gibi erken dönem belirtileri oluştuğunda zaman kaybedilmeden bir hekime başvurulması çok önemli" diyor.

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Sürekli üşüyorsa nedeni “Hipotiroidi” olabilir
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