Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni

BU HASTALIKTA ARKADAŞ ÇEVRESİ YANILTICI OLUYOR!

Kadınların birbirleriyle hastalıkları üzerine sohbetlerinde çok sık söylenen "benim de öyle"ifadesi çoğunlukla rahatlatıcı bir etki yaratıyor ve sanki sorun önemsizmiş gibi algılanıyor. Ancak tehlike burada başlıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk "Özellikle adet düzensizliği konusunda bu soruna çok sık rastlıyoruz. Basitçe halledilebilecek bir sorun, arkadaşların'benim de öyle oluyor' , 'benim de düzensiz, yıllardır böyle' şeklindeki sözleriyle teselliye dönüşebiliyor ve rahatlatıcı oluyor. Oysa adet düzensizliği sorununun altında ciddi nedenler yatabiliyor!" diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk her 4 kadından 1'inde adet düzensizliği olabildiğini belirterek, 21-35 gün arasında seyreden normal adet döngüsünün ortalama 3-7 gün sürdüğünü, bu tanımın dışındaki tüm durumların adet düzensizliği olarak kabul edildiğini söylüyor. Dr. Funda Öztürk, adet düzensizliğinin altında yatan 8 önemli nedeni anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.