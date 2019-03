Çocuklarda rotavirüsü nedir, nasıl geçer?

ROTAVİRÜSÜ

Kış mevsimi, bebekler ve küçük çocuklarda kusma ve ishale yol açan rotavirüsünün sık görüldüğü bir dönemdir. Ülkemizde her mevsim görülür. Daha çok kusma, ateş ve karın ağrısıyla ortaya çıkar ve bunlara sulu ishal eşlik eder. Bağışıklık sisteminde sorun olmayan sağlıklı bebek ve çocuklarda birkaç gün içinde kendi kendine iyileşen hastalığın tedavisinde esas, kusma ve ishalle kaybedilen sıvı ve tuzları çocuğa vermektir. Bebeklik döneminin en sık ve ciddi ishal nedenlerinden birisi rotavirüstür. Hastaneye yatma gerektiren ishaller arasında da en başta gelenlerden biridir. Kuluçka süresi, ortalama 2 gündür ve virüs alındıktan 1-3 gün sonra belirtiler başlar. Hastalık, 3-8 gün sürer. Başlangıçta, ishalin değil de kusma ve ateşin öne çıkması belirgindir. Karın ağrısı ve sulu ishal, tabloya eşlik eder. Rotavirüs enfeksiyonu sonrasında tam bağışıklık gelişmez, ama hastalığın tekrarlaması durumundaki şiddeti, hiçbir zaman ilk seferindeki kadar ağır olmaz. 6 farklı alt grubu olan rotavirüsün hastalık yapanı, A, B ve C gruplarıdır. A grubu rotavirüs, dünyanın her yerinde endemik olarak bulunur. Bebek ve çocukların en önemli ishal etkenidir. C grubu rotavirüs de çocuklar için tehlikelidir, ama A grubu kadar yaygın değildir. Rotavirüs, diğer bütün ishal mikropları gibi kaka-ağız yoluyla bulaşır. Yani, virüs bulaşmış su ve gıdanın ağız yoluyla alınması hastalığa neden olur. 10-100 virüs parçacığı alınması, hastalanmak için yeterlidir. Hasta kakasında mililitrede 10-1000 arası virüs parçacığı bulunur. Bazen hastalık, belirti vermeden kaka yoluyla yayılır (bir tür taşıyıcılık durumu) bu da virüsün yayılımını kolaylaştırır. Bebek bakımı sırasında alt değiştirme sonrası ellerin iyi yıkanmaması, kreş bebekleri arasında salgınlara neden olur. Rotavirüsün, gelişmiş ülkelerde de yaygın olarak görülmesi, genel temizlik önlemleriyle pek de kolay önlenemeyeceğinin göstergesidir. Ülkemizin de içinde bulunduğu iklim kuşağında rotavirüs, daha çok kasım-nisan ayları arasında hastalık yapar. Bebekler ve küçük çocuklarda daha çok görülmesine rağmen, daha hafif bir formu, erişkinde de olabilir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bağışıklık sisteminde sorun olmayan sağlıklı bireylerde, rotavirüs ishali, birkaç gün içinde kendi kendine düzelen bir hastalıktır. Özel bir tedavisi yoktur, ancak bu, hastanın kendi haline bırakılacağı anlamına gelmez. Antibiyotiklerin, ishal kesici ilaçların, rotavirüs tedavisinde yeri yoktur. Tedavinin esası, kusma ve ishal yoluyla kaybedilen sıvı ve tuzların, ağız yoluyla hastaya verilmesidir. Ağız yoluyla gerektiği kadar sıvı verilemiyorsa, o zaman damar yoluyla aynı tedavi verilir. Bu ise çocuklarda, hastaneye yatma anlamına gelir. Rotavirüsten korunmak için uygulanması ağız yoluyla olan aşı yapılır. 2. ve 4. ayda uygulanır. Aşı 6 hafta-6 ay arası bebeklere en az 1 ay arayla 2 veya 3 doz halinde ağızdan damla şeklinde verilir.