Tüp bebek tedavisi öncesi vücudu nasıl hazırlamalıyız?

Tüp bebek tedavisine karar verilen çiftlerde genel olarak izlenecek tedavi basamakları belli başlı protokollere göre belirlenir. Hastaya göre gerekli modifikasyonlar yapılabilse de tüm tedavilerde amaç kadından yeterli sayıda olgun yumurta elde edip bunların laboratuvar ortamında döllenmesini sağlamak ve oluşan embriyonun anne rahmine transferiyle gebelik elde edilmesidir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Zehra Onar Şekerci, tüp bebek tedavisine hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları sizler için anlattı.