Çocuklarda kabızlık nedenleri nelerdir? Çocuklarda kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık ya kısa süreli ve geçici, ya da kronik olur. Bir aydan uzun süren kabızlık kronik kabızlık olarak değerlendirilir. Kronik kabızlık, aileler için, ciddi bir hastalığın bulgusu olabileceği endişesini yaratabilir. Özellikle hayatın ilk aylarında anne ve babalar çocuklarının dışkılama sıklığı ve özelliklerine çok önem gösterirler.

NEDENLERİ:

Bebeklerde:

Makatta pişik ve çatlak durumlarında ağrıdan dolayı bebeğin kaka yapmak istememesi

Ek gıdalara geçişler ve mama konsantrasyonunun değiştirilmesi

Anne sütünden inek sütüne geçişte çok fazla inek sütü tüketmek (1 yaş önce inek sütü verilmemelidir)

Diş çıkarma döneminde kabızlık ve ishal atakları olabilir.

Bebeklikte kullanılan demir ilaçları

İdrar yolları enfeksiyonu

Antibiyotik kullanımı sonrası bağırsak floarasının bozulması

Çocuklarda:

Devamlı karbonhidratlı ve lifsiz gıdalar tüketme

Posalı ve sulu yemekler yerine katı gıdalarla beslenmek

Yeterli su tüketmemek

Aşırı fast-food ve abur cubur tüketimi

Dışkı yaparken ağrı nedeniyle tuvalete gitmemeyi alışkanlık haline getirme

Bağırsak genişliği, bağırsak yavaşlığı gibi doğuştan gelen sorunlar

Makat darlığı veya makatta çatlak

Aile içi sonuçlar, yeni bir kardeş, okula başlama, anne baba ayrılığı gibi durumlar

Okul çağında tuvalete gitmemek ya da çizgi film/oyunu bırakmamak için erteleme

İdrar yolları enfeksiyonu veya bağırsak enfeksiyonlar sonrası

Kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri

TEDAVİ VE ÖNERİLER:

Konstipasyon hastaya çok sıkıntı veren bir olaydır ve tedavi edilmelidir.

1. Eğitim:

Çocukluk çağı fonksiyonel kabızlık tedavisinde eğitim çok önemlidir. Aile ve çocuk iyi ikna edilirse ve ciddi bir hastalık olmadığı anlatılırsa tedavi etkili olur. Aileye ve çocuğa bu tedavinin aylarca sürebileceği anlatılmalıdır. Normal dışkılama alışkanlığının kazandırılması için çocuk yemekten sonra günde 3-4 kez 10 dakika tuvalete oturtulmalı ve bu konuda olumlu yönde güçlendirilmelidir.

2. Diyet:

*Kabızlığa neden olan yiyeceklerin azaltılması ya da uzak durulması: Elma veya elma püresi, Muz, Jöle, Havuç, Pirinç, Süt, yoğurt (gerekirse)

*Diyetteki kepek miktarını artır. İşlenmemiş kepek ya da kepek parçaları, Yulaf ezmesi, Kepekli kraker, Lifli kurabiye, Esmer ekmek, Bulgur pilavı

*Günde 3 kez çiğ, kabuklu meyve ve sebze alımını artır. Kuru eriik, incir, hurma, kuru üzüm Şeftali, armut, kayısı Fasulye, bezelye Kereviz, şalgam, kabuklu patates, domates Karnabahar, brokoli, lahana Sebze çorbaları, erik kompostosu

*Öneriler diğer besinler; Salata Taze sıkılmış meyve suyu Bol su ya da sıvı alımı

3. İlaç tedavisi:

Tüm üstteki önlemlere rağmen düzelme olmazsa ilaç tedavisi son çare olarak doktor kontrolünde kullanılır. Bu amaçla kontrolsüz fitil ve lavman kullanımından özellikle 2 yaş altı çocuklarda kaçınılmalıdır.