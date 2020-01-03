Çocuklarda kabızlık nedenleri nelerdir? Çocuklarda kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık ya kısa süreli ve geçici, ya da kronik olur. Bir aydan uzun süren kabızlık kronik kabızlık olarak değerlendirilir. Kronik kabızlık, aileler için, ciddi bir hastalığın bulgusu olabileceği endişesini yaratabilir. Özellikle hayatın ilk aylarında anne ve babalar çocuklarının dışkılama sıklığı ve özelliklerine çok önem gösterirler.
NEDENLERİ:
Bebeklerde:
Çocuklarda:
TEDAVİ VE ÖNERİLER:
Konstipasyon hastaya çok sıkıntı veren bir olaydır ve tedavi edilmelidir.
1. Eğitim:
Çocukluk çağı fonksiyonel kabızlık tedavisinde eğitim çok önemlidir. Aile ve çocuk iyi ikna edilirse ve ciddi bir hastalık olmadığı anlatılırsa tedavi etkili olur. Aileye ve çocuğa bu tedavinin aylarca sürebileceği anlatılmalıdır. Normal dışkılama alışkanlığının kazandırılması için çocuk yemekten sonra günde 3-4 kez 10 dakika tuvalete oturtulmalı ve bu konuda olumlu yönde güçlendirilmelidir.
2. Diyet:
*Kabızlığa neden olan yiyeceklerin azaltılması ya da uzak durulması: Elma veya elma püresi, Muz, Jöle, Havuç, Pirinç, Süt, yoğurt (gerekirse)
*Diyetteki kepek miktarını artır. İşlenmemiş kepek ya da kepek parçaları, Yulaf ezmesi, Kepekli kraker, Lifli kurabiye, Esmer ekmek, Bulgur pilavı
*Günde 3 kez çiğ, kabuklu meyve ve sebze alımını artır. Kuru eriik, incir, hurma, kuru üzüm Şeftali, armut, kayısı Fasulye, bezelye Kereviz, şalgam, kabuklu patates, domates Karnabahar, brokoli, lahana Sebze çorbaları, erik kompostosu
*Öneriler diğer besinler; Salata Taze sıkılmış meyve suyu Bol su ya da sıvı alımı
3. İlaç tedavisi:
Tüm üstteki önlemlere rağmen düzelme olmazsa ilaç tedavisi son çare olarak doktor kontrolünde kullanılır. Bu amaçla kontrolsüz fitil ve lavman kullanımından özellikle 2 yaş altı çocuklarda kaçınılmalıdır.