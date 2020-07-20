Rahim dinlendirme yöntemi nedir?

Tüp bebek tedavisinde başarı, elde edilen embriyoların kalitesi ile doğru orantılıdır. Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar ve tedavi için yapılan testler rahim dokusunun zaman içerisinde yorulmasına neden olmaktadır. Tüp bebek tedavisinde yumurtayı uyarmak için kullanılan hormonların miktarı, doğal yolla oluşan gebeliklerde doğal şekilde salgılanan hormon miktarından daha fazladır. Bazı durumlarda rahmin aşırı derecede yorulması da sağlıklı ve kaliteli embriyonun kabulünde bazı problemler yaratmaktadır. Bu problemin yaşanmaması için yumurtanın alındığı ayda anne adayı dinlendirilir ve rahim dokusunun eski haline gelmesi beklenir. Bu süreçte embriyo dondurulmaktadır. Transfer tarihine kadar dondurulan bu embriyolar çözülerek anne rahmine transfer edilmektedir.

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Rahim dinlendirme yöntemi eskiden daha kısıtlı bir kesime uygulanırken günümüzde çok daha fazla kişiye önerilmektedir. Rahim dinlendirme yöntemi ilk başta tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlara ve hormonlara karşı aşırı hassasiyet gösterilen hastalara uygulanmaktaydı. Ancak günümüzde, rahim ortamında herhangi bir bozulma meydana gelmiş olan herkes için tercih edilebilmektedir. Rahim dinlendirme yöntemi artık tüp bebek tedavisinde herhangi bir rahatsızlık yaşanmasa da sadece sosyal nedenlere bile bağlı olarak yapılmaktadır. Bu süreçte embriyo transferi ileri bir tarihe ertelenmektedir. Bu yöntemde önemli olan kısım kaliteli embriyoların başarılı bir şekilde dondurulması ve çözülme sürecinde herhangi bir şekilde embriyoya zarar getirilmemesidir.

NE KADAR SÜRE DİNLENDİRİLİR?

Rahim dinlendirme yaklaşık olarak 1-2 ay sürmektedir. Bu süreç içerisinde anne adayları aynı zamanda zihnen de gebeliğe hazırlanma fırsatı bulmaktadır. Rahim dinlendirme yöntemiyle tüp bebek tedavisinde gebelik şansı da %5 ile %10 arasında artış göstermektedir. Dinlenme süreci bittikten sonra dondurulan embriyolar çözülerek anne adayına aktarılmaktadır. Çözülme sonrasındaki transfer işlemi taze embriyo transferi ile aynı şekilde işlemektedir. Dondurma ya da çözme işlemlerinin başarılı yapılmadığı durumlarda ise gebelik şansında da olumsuz yönde etkiler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle rahim dinlendirme uygulaması yüksek teknolojiye sahip kliniklerde yapılmalıdır.