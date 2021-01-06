Çocuklarda ishale iyi gelen yiyecekler - Çocuklarda ishale ne iyi gelir, ishali ne keser?

ÇOCUKLARI İSHALDEN KORUMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Hijyen, hijyen, hijyen. Aslında tek kural bu. İyi bir bağırsak sağlığı için dengeli beslenmek çok önemli. Hazır ve işlenmiş gıdalar bağırsak florasına en çok zarar veren etken. Çocukları paketlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak tutmak ve bolca probiyotik içeren yoğurt, ayran, kefiri beslenmelerine sokmak gerekir.

İSHALİN KOMPLİKASYONLARI NELER OLABİLİR?

En önemli komplikasyonu sıvı kaybı. İshal ile kaybedilen sıvının az az, sık sık bulantı ve kusmayı tetiklemeyecek şekilde yerine konması gerekir. Sıvı kaybını engellediğimiz sürece sorun oluşmaz Anne sütü alan bebekler bu konuda en şanslı grup. Çünkü anne sütü hem içerdiği sıvı miktarı hem de bağışıklık sistemine katkıda bulunan enzimleri nedeniyle ishalde de eşsiz bir besin. O yüzden çocukları ishalden korumak ve ishali hızlıca atlatmak için bol bol emzirmek yeterli olacaktır.

BESLENME ÖNERİLERİ

İshal sorunu yaşanan dönemde bağırsakları çok yormayacak yumuşak gıdalar, nişasta içeren pirinç, makarna ve patates tercih edilmeli. Probiyotik içeren yoğurt, ayran, kefir, lif içeren muz, elma ve armut bu dönemde en iyi destekleyiciler. Kayısı, erik gibi bağırsak hareketlerini daha da artıran besinlerden, hazır gıdalar, bol yağlı ve şekerli yiyeceklerden ve gazlı içeceklerden ise uzak durulmalıdır.