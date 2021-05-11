Son Dakika Haberi... İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırdı

Son Dakika Haberi... Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere insanlık dışı müdahalelerde bulunan işgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde farklı noktalara saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Son olarak akşam saatlerinde hava saldırısı düzenleyen İsrail 13 katlı bir binayı vurmuştu.
Son Dakika Haberi... İsrail Gazze Şeridi'nde bulunan 13 katlı binayı vurdu | Video
TERAVİH NAMAZINDAN SONRA TOPLANDILAR
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'te kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasında toplandı.
İSRAİL POLİSİ SES BOMBALARI İLE MÜDAHALE ETTİ
İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses bombaları ile müdahale etti. Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. İsrail polisi, Harem-i Şerif'in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.
ŞEHİT SAYISI VE YARALI SAYISI ARTIYOR
İsrail saldırılarına gün boyunca devam ederken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı son dakika açıklaması ile şehit sayısının 30'a, yaralı sayısının da 203'e çıktığını bildirdi.
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NETANYAHU'DAN SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI
İsrail Başbakanı Binayamin Netanyahu yaptığı son dakika açıklamasında, "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
UYARI SİRENLERİ ÇALIYOR
İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.
İsrail'in düzenlediği son hava saldırısının Gazze Şeridi'nin batısına gerçekleştiği belirtilirken, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı. Bu arada Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı.