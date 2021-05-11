Son Dakika Haberi... İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırdı

SON DAKİKA HABERİ: Netanyahu’nun oğlundan hadsiz çağrı! Filistin’e destek veren Türkiye’yi hedef aldı

NETANYAHU'DAN SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI

İsrail Başbakanı Binayamin Netanyahu yaptığı son dakika açıklamasında, "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

UYARI SİRENLERİ ÇALIYOR

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.