Son Dakika Haberi... İsrail Gazze Şeridi'nde bulunan 13 katlı binayı vurdu | Video
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Son Dakika Haberi... Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere insanlık dışı müdahalelerde bulunan işgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde farklı noktalara saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze Şeridi'nde 13 katlı bir binayı vurdu.