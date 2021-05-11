Son Dakika Haberi... İsrail Gazze Şeridi'nde bulunan 13 katlı binayı vurdu | Video

Son Dakika Haberi... Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere insanlık dışı müdahalelerde bulunan işgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde farklı noktalara saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze Şeridi'nde 13 katlı bir binayı vurdu.