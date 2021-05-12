Müslüman Alimleri Birliği Genel Sekreteri'nden canlı yayında Mescid-i Aksa açıklaması
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Müslüman Alimleri Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin El-Karadağı, canlı yayında; işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve Gazze'deki vahşeti açıklaması "ABD, İsrail'in saldırganlığının yanında durdu"