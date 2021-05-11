HaberlerGaleriSON DAKİKA HABERİ: Netanyahu’nun oğlundan hadsiz çağrı! Filistin’e destek veren Türkiye’yi hedef aldı
Giriş Tarihi: 11.05.2021 18:03Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 18:45
SON DAKİKA HABERİ: Netanyahu’nun oğlundan hadsiz çağrı! Filistin’e destek veren Türkiye’yi hedef aldı
İşgalçi İsrail güçleri, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Dün gece Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 9'u çocuk 24 Filistinli şehit olmuştu. Binyamin Netanyahu Gazze'ye saldırıların şiddetlenerek devam edeceğini söyledi. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgeye ek 5 bin askerin daha gönderileceği bildirildi. Öte yandan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Twitter hesabından Türkiye ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…