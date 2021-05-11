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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Netanyahu’nun oğlundan hadsiz çağrı! Filistin’e destek veren Türkiye’yi hedef aldı
Giriş Tarihi: 11.05.2021 18:03 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 18:45

SON DAKİKA HABERİ: ’nun oğlundan hadsiz çağrı! Filistin’e destek veren ’yi hedef aldı

İşgalçi güçleri, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Dün gece 'ye yönelik hava saldırılarında 9'u çocuk 24 Filistinli şehit olmuştu. Binyamin Gazze'ye saldırıların şiddetlenerek devam edeceğini söyledi. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgeye ek 5 bin askerin daha gönderileceği bildirildi. Öte yandan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da Twitter hesabından ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERİ: İsrail'den bir skandal daha! Babası katliam yaptı oğul Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı

, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Filistin'e uyguladığı şiddetin dozunu artırmaya devam ediyor. Masum çocukları acımadan vuran İsrail yapılan barış çağrılarına kulaklarını tıkamış durumda.

SON DAKİKA HABERİ: İsrail'den bir skandal daha! Babası katliam yaptı oğul Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı

'den yürek yakan görüntüler gelmeye devam ederken Başbakanı Binyamin barış çağrılarını hiçe sayarak korkunç bir açıklama yaptı.

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SON DAKİKA HABERİ: İsrail'den bir skandal daha! Babası katliam yaptı oğul Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı

NETANYAHU: GAZZE'Yİ VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Başbakanlık Ofisi'nden yayınlanan bir video mesajda konuşan , İsrail'in geri çekilmeyeceğini ve 'ye yapılan saldırıların şiddetini artırarak devam edeceğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: İsrail'den bir skandal daha! Babası katliam yaptı oğul Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı

OĞUL NETANYAHU'DAN ÇİRKİN TÜRKİYE PAYLAŞIMI
Öte yandan 'nun oğlu Yair Netanyahu da Twitter hesabından ile ilgili küstah bir paylaşımda bulundu. Oğul Netanyahu'nun paylaşımı tüm dünyadan 'e yönelen tepkilerden sonra geldi ancak nefret Türkiye'nin üzerinde yoğunlaştı.

SON DAKİKA HABERİ: İsrail'den bir skandal daha! Babası katliam yaptı oğul Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı

Yair twiti'nde "'in ve Yahudi halkının yok edilmesi çağrısında bulunan Türklerden binlerce cevap alıyorum! Hâlâ tatil için oraya uçmakta olan İsrailliler aranızda ne var?" diyerek İsrail vatandaşlarına 'yi boykot etme çağrısında bulundu.

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