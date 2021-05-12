Filistin'de şehit sayısı 30 oldu | Video

Son Dakika Haberi... İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da ses bombalarıyla Filistinli gençlere saldırıda bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı şehit sayısının 30'a yükesldiğini, yaralı sayısının da 203 çıktığını bildirdi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı son dakika açıklamasında tehditlerine devam ederek, "Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" dedi.