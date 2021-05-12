Filistin'de şehit sayısı 30 oldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Filistin'de şehit sayısı 30 oldu | Video 12.05.2021 | 00:51
00:24
Hamas İsrail'e 130 roket attı | Video 12.05.2021 | 00:27
01:36
Putin, Buz Hokeyi maçında 8 sayı birden atarak şov yaptı | Video 12.05.2021 | 00:18
02:18
İlkesizliği ortaya çıkan Ali Babacan ilkeliyim imajı çizmiş! | Video 12.05.2021 | 00:08
00:47
00:45
02:46
04:56
01:43
01:05
Son dakika: MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz | Video 11.05.2021 | 19:28
00:49
01:42
HES uygulaması üzerinden aşı kartı nasıl alınır? | Video 11.05.2021 | 19:11
03:31
00:55
Bakan Koca duyurdu: İşte İstanbul'daki vaka sayılarında son durum | Video 11.05.2021 | 18:51
02:30
01:27
05:33
08:06
03:11
Hilal Kaplan | Babacan’ın takiye ve ihanet itirafı 11.05.2021 | 17:18
03:45
Hasan Basri Yalçın | Kabak tadı veren seçim iddiaları 11.05.2021 | 17:16
Son Dakika Haberi... İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da ses bombalarıyla Filistinli gençlere saldırıda bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığı şehit sayısının 30'a yükesldiğini, yaralı sayısının da 203 çıktığını bildirdi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı son dakika açıklamasında tehditlerine devam ederek, "Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" dedi.