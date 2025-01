Almanya’da yaklaşık 100 bin kişiden aşırı sağ karşıtı protesto

Almanya'da artan ırkçı, faşist ve aşırı sağ eğilimlere karşı protesto gösterisi düzenlendi. "Campact", 'Fridays for Future' ve 'Parents against the Right' gibi sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği "ışıklı" protesto eylemine her yaş grubundan yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Göstericiler, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek Almanya genel seçimleri öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin yükselişine dikkat çekmek ve demokrasiyi korumak adına sokaklara çıktıklarını açıkladı. Bazı protestocular yanlarında getirdikleri mum, meşale ve el feneri gibi nesnelerle, bazı protestocular da ışık zinciri ve cep telefonlarının ışıklarıyla gecenin karanlığını aydınlattı. Akşam saatlerinde düzenlenen gösteride sık sık AfD karşıtı sloganlar atıldı.

"BİRLİKTE DİRENİYORUZ"

Gösteride yapılan konuşmalarda, "Etrafımız giderek kararıyor. AfD, Federal Meclis seçimlerindeki en büyük zaferinin eşiğinde. Aşırı sağ, bugünlerde Beyaz Saray'a taşınan ve Elon Musk ile birlikte Alman demokrasisine saldıran Trump'tan ilham alıyor. Büyük teknoloji şirketlerinin patronları ona boyun eğiyor ve platformlarını nefret, kışkırtma ve dezenformasyon için kullanıyor. Diğer taraftan komşumuz Avusturya'da aşırı sağcı Herbert Kickl 'Halkın Şansölyesi' seçilmek istiyor. Ama biz birbirimize kenetleniyoruz ve Brandenburg Kapısı önünde hep birlikte demokrasi için bir ışık denizi oluşturuyoruz. Birlikte direniyoruz" ifadelerine yer verildi.

Almanya'da seçim tarihi yaklaşırken, anketlere göre oylarında sürekli bir artış gözlemlenen aşırı sağcı ve göçmen karşıtı AfD Partisi ikinci parti konumuna yükseldi. Yapılan son anketlere göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yaklaşık yüzde 30 oy oranıyla birinci parti konumunda yer alırken, aşırı sağcı AfD Partisi yüzde 20-21 bandında ilerliyor. Son Başbakan Olaf Scholz'un partisi SPD ise kan kaybı yaşayarak yüzde 15 oy oranıyla üçüncülüğe gerilemiş durumda. Yeşiller Partisi ise, yüzde 14 oy oranıyla ülkenin dördüncü büyük partisi konumunda yer alıyor. Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP), Sol Parti (Die Linke) ve sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) Partileri de yüzde 5'lik seçim barajının altında kalıyor.

Öte yandan, Almanya'daki partilerin şimdilik AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle anketlerde ikinci sırada yer alan AfD'nin hükümet kurma şansının olmadığı düşünülüyor.

ABD'li milyarder Elon Musk, Almanya seçimlerinde İslam ve göçmen karşıtlığıyla bilinen AfD Partisi'ni desteklediğini açıklamıştı. Musk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, AfD lideri Alice Weidel ile sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden bir sohbet gerçekleştirmiş ve Weidel'e desteğini açıklayarak, "İnsanların AfD'yi gerçekten desteklemesi gerekiyor, aksi takdirde Almanya'da işler çok daha kötüye gidecek" demişti.