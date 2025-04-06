Sakarya’daki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! 5 kişi ölmüştü...

Sakarya Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 3167 nolu sokakta bulunan İpek Ünver Sitesi'nde komşular arasındaki kavga kanlı bitti. İddiaya göre yaşları 15 ile 22 olan gençler arasında aylardır süren husumet sosyal medya üzerinden daha da şiddetlendi. Aile büyüklerinin araya girmesiyle yatışan gençler, 10 gün önce yine kendi aralarında kavga etti. Olaya karışan tarafları polis gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişi hakim tarafından tutuklandı ve cezaevine girdi.

SİTEDE KANLI GECE

Yaşanan bu olaylar sonrasında İpek Ünver Sitesi'nde oturan iki taraf arasında dün gece saat 01.00 sıralarında yine tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüdü ve bu kez olaya ailelerde dahil oldu. Çıkan kavga sırasında taraflar silahlarına sarılınca dehşet dolu anlar yaşandı. Silah çatışmaya dönen olayı duyanlar 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla bölgeye çok sayıda ambulans, polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kanlar içindeki yerde kıvranan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

5 ÖLÜ 5 YARALI

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan 53 yaşındaki Fahri Yıldız, kardeşi olan 44 yaşındaki Volkan Yıldız, 21 yaşındaki Özgür Özyurt acil servislerde yapılan bütün müdahalelere rağmen can verdi. Kanlı çatışmada aldıkları mermilerle birlikte ağır yaralanan 52 yaşındaki Yaşar Özyurt ile 24 yaşındaki Onur Özyurt ise olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olayda aldıkları mermilerle yaralanan 2'si ağır 5 yaralı ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi, Korucuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaşanan olay sırasında ticari bir taksiyle olay yerinden kaçmak isteyen 2 kişiyi polis takibe aldı. Taksinin önüne kesen polis araçta bulanan 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler üzerinden 2 adet silah ele geçirildi. Bölgeyi çember altına alan polis, yaya olarak kaçmak isteyen bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş olay yerine gelerek Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay'dan bilgi aldı. İl Müdürü Selçuk Doğuş daha sonra hastanelere giderek burada alınan tedbirleri inceledi ve hayatlarını kaybedenlerin ailelerle bir süre görüştü.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Kanlı gece sonrasında 2'si ticari takside, 1'i yaya ve 5'i hastanelerde olan toplam 8 kişiyi polis gözaltına aldı. Hastanede yaralı olarak tedavisi süren 39 yaşındaki Galip Ö., 17 yaşındaki Fikri U., Nurettin Y., Samet Y., Sabri Y. ve Nihat Y. ile olay sonrası yakalanan Bayram Y., Ferhat Y. ve Fatih K. gözaltında alındı. Yaralıların tedavisi sürdüğü için ifadeleri alınamaz iken yakalanan 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde çapraz sorguya alındı. Olay yeri ve şüphelilerin üzerinden ele geçirilen 5 tabanca ise balistik muayeneye gönderilmek üzere el kondu.

SAVCILIK EL KOYDU

Beşköprü Mahallesi'nde koku ve heyecan dolu anlar yaşanmasına neden olan çatışma sonrasında nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerine geldi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı titiz çalışma sonrasında hayatlarını kaybeden 5 kişinin cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis çok yönlü soruşturma başlatırken, Beşköprü Mahallesi, hastaneler, Otopsi Merkezi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı.

BASKIN ÜSTÜNE BASKIN

Gece yaşanan kanlı olay sonrasında Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararıyla birlikte polis bir çok ev ve işyerine baskın yaptı. Yapılan baskınlar sırasında polis 1 silahla ile 3 tüfek daha ele geçirdi. Böylece olayla ilgili toplamda 6 tabanca ile 3 tüfek ele geçirildi. Ayrıca gündüz yapılan baskınlarda Taner Y. ile Selim Y. de gözaltına alındı. Gündüz yapılan gözaltına birlikte gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

İL BAŞKANLIĞI YAPTI

Öte yandan kanlı gecede hayatını kaybeden Fahri Yıldız, bir süre Türkiye Değişim Partisi Sakarya İl Başkanlığı yaptı. Fahri Yıldız'ın kardeşi olan Volkan Yıldız ise olayın yaşandığı Beşköprü Mahallesi'nden 31 Mart 2024 seçimlerinde muhtar adayı olmuştu. Serdivan'da oturan Volkan Yıldız, "Doğup büyüdüğüm mahalleme hizmet etmek için muhtarlığa aday oldum. Serdivan nasıl ki Sakarya'nın parlayan yıldızı, Beşköprü Mahallesi de yıldız gibi parlayacak. Genç ve dinamik ekibimizle Beşköprü sakinlerine hizmet etmek istiyorum" demişti.