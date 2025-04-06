İBB yolsuzluk soruşturmasında yakalanan firari reklamcı tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, KKTC polisi tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğu istihbaratına ulaşıldı. Ketenci'nin bulunduğu yerin, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı'na aktarıldı. Düzenlenen ortak operasyon ile dün yakalanan Ketenci, KKTC'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Kaan Ketenci'nin "suç örgütü üyesi olmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve yolsuzluk" suçları kapsamında ifade vereceği öğrenildi. Kaan Ketenci, polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek. Öte yandan soruşturma ile ilgili diğer firari kişilerin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında firari konumda reklam firması sahibi Kaan Ketenci, KKTC polisi tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Adliyedeki savcılık işlemlerinin ardından Ketenci sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.