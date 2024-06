Kanser hastası prenses ilk kez halk karşısında

İngiltere'de hükümdarın her yıl haziran ayındaki "resmi doğum günü" etkinliği "Trooping the Colour", bu yıl monarşi karşıtlarının eylemleri eşliğinde gerçekleştirildi. Kral 3. Charles, eşi Kraliçe Camilla ve Kraliyet ailesi üyelerini taşıyan at arabaları, yerel saatle 10.30'da Buckingham Sarayı'ndan kortejle ayrılarak Kraliyet Atlı Muhafız Birliği'nin kışlasına gitti. Tahtın vârisi Galler Prensi William, Kral Charles'ın kardeşleri Edinburgh Dükü Prens Edward ve Prenses Anne ise bindikleri atlarla kortejin önünde yer aldı. Ocak ayında karnından ameliyat olduğundan beri halkın karşısına çıkmayan, martta da kanser olduğu açıklanan Galler Prensesi Kate, ilk kez Kral'ın doğum günü etkinliğinde halkın karşısına çıktı. Prenses Kate'i taşıyan at arabasında çocukları Prens Louis, Prenses Charlotte ve tahtın 2. sıradaki vârisi Prens George yer aldı.Monarşi karşıtı Republic grubu üyeleri, Kral ve Kraliyet ailesi üyelerinin geçişini protesto etti. Buckingham Sarayı'nın çıkışındaki Victoria Anıtı'nın karşısında toplanan Republic grubu üyeleri, kortejin geçişi sırasında "Benim kralım değil", "Tacınla birlikte devril" ve "Monarşiyi kaldır" yazılı pankartlar ve bayraklarla tepki gösterdiler. Taşıdıkları büyük bayraklar ve pankartların görüşü engellemesi nedeniyle monarşi destekçilerinin tepkisini çeken Republic grubu, kortejde yer alan Kral ve Kraliyet ailesi üyelerini yuhaladı. Askeri birliklerin sancaklarıyla hükümdarı selamladığı ve hükümdarın orduyu denetlediği "Trooping the Colour" etkinliği, ilk olarak 1660'ta düzenlense de 1748'den beri düzenli şekilde Kral ya da Kraliçe'nin doğum günü olarak kutlanıyor. Etkinlik, her yıl haziran ayındaki bir cumartesi günü gerçekleştiriliyor. AA