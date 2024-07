Nazi kampı değil İsrail hapishaneleri

Katil İsrail'in 269 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 900'e çıktı. Gazze Şeridi'ni kıtlığa sürükleyen siyonist rejimi, her gün yeni bir savaş suçu işlemeye devam ediyor. İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 50 Filistinli esir, cezaevlerinde yer kalmadığı için dün serbest bırakıldı. Dün serbest bırakılan 50 kişiden biri de Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye oldu. Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ise söz konusu Filistinlilerin serbest bırakılmasını eleştirdi. Özgür kalanlar maruz kaldıkları işkenceleri anlattı:İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinliyi hiçbir suçlamada bulunmadan tutukladı.Birçok kez onlarca esirin gözleri ve elleri bağlı şekilde çıplak halde bilinmeyen yerlere götürülme görüntüleri ortaya çıkmıştı.İsrail ayrıca Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri 9 bin 450 Filistinliyi tutukladı.İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den bu yana en az 36 Filistinli gördüğü işkenceden dolayı ölürken, 54 kişi de cezaevlerindeki kötü koşullardan dolayı yaşamını yitirdi.Yemek verilmediği için her bir Filistinli esir en az 30 kilo kaybetti.İki ay boyunca hiçbir mahkum toplamda bir ekmek bile yiyemedi.24 saat süren işkencelere ağır doktorlar ve hemşireler bile katılıyor.Hiçbir suçlama yöneltilmeyen mahkumların kimseyle görüşmesine izin verilmedi.Öte yandan Batı Şeria'da bir Filistinlinin askeri aracın önüne bağlanarak taşındığının ortaya çıkması sonrası iki kişi daha İsrail askerlerini benzer muameleyle suçladı. BBC'ye konuşan Filistinli erkekler, 23 yaşındaki Mücahid Abadi Balas gibi askeri cipin kaputuna bağlanarak taşındıklarını anlattı.Daha önce de New York Times ve CNN'deki haberlerde İsrail hapishanelerinde tecavüzden 24 saat uykusuz bırakmak gibi çok sayıda işkence gün yüzüne çıkarılmıştı.