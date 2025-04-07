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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyordu! “Glock” lakaplı Sercan Sayal Yunanistan’da yakalandı
Giriş Tarihi: 07.04.2025 08:38 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:19

SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyordu! “Glock” lakaplı Sercan Sayal Yunanistan’da yakalandı

Son dakika haberi: İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün geçtiğimiz Haziran ayında düzenlediği Kuyu-3 operasyonunda 18 adamının yakalanmasının ardından kayıplara karışan "Glock" lakaplı çete lideri Sercan Sayal, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yakalandı. İzmirli iş adamlarının adeta kanını emen Sayal'ın iadesi için Adalet Bakanlığı çalışma başlattı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyordu! Glock lakaplı Sercan Sayal Yunanistan’da yakalandı

Son dakika haberi: İzmir'in Aliağa, Gaziemir, Güzelbahçe ve Bornova İlçelerinde özellikle oto galeri ve benzin istasyonu sahiplerini zorla haraca bağlayan, kaçırdıkları işadamlarını hücre evlerinde kerpetenle günlerce işkence yapan çeteye geçtiğimiz Haziran Ayında operasyon düzenlenmişti.

SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyordu! Glock lakaplı Sercan Sayal Yunanistan’da yakalandı

Operasyonlar da çete üyesi 18 kişi gözaltına alınırken, ev ve ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 otomatik tüfek ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

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SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyordu! Glock lakaplı Sercan Sayal Yunanistan’da yakalandı

İNGİLİZ ANAHTARIYLA İŞKENCE

Soruşturma dosyasına da giren görüntülerde mağdurları sadece ölümle tehdit etmekle kalmayıp, silah kabzası ve İngiliz anahtarı ile vücutlarında kemik kırıkları oluşacak şekilde döven çete üyelerinin, sonrasında uyuşturucu ile mücadele ediyorlarmış imajı vermek için bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tespit edilmişti.

SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyordu! Glock lakaplı Sercan Sayal Yunanistan’da yakalandı

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

Örgütün lideri konumundaki "Glock" lakaplı Sercan Sayal'ın ise operasyondan önce yurtdışına kaçtığı belirlendi.

SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyordu! Glock lakaplı Sercan Sayal Yunanistan’da yakalandı

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan 29 yaşındaki Sercan Sayal,'ın Yunanistan'ın Atimna şehrinde yaşadığını ve örgütünü burdan yönettiği ihbarını alan ELAS polisi, geçtiğimiz hafta Atina'da Palaio Faliro'daki Flisvos Marina'da demirleyen lüks bir tekneye baskın düzenledi.