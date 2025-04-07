SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyordu! “Glock” lakaplı Sercan Sayal Yunanistan’da yakalandı

İNGİLİZ ANAHTARIYLA İŞKENCE

Soruşturma dosyasına da giren görüntülerde mağdurları sadece ölümle tehdit etmekle kalmayıp, silah kabzası ve İngiliz anahtarı ile vücutlarında kemik kırıkları oluşacak şekilde döven çete üyelerinin, sonrasında uyuşturucu ile mücadele ediyorlarmış imajı vermek için bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tespit edilmişti.



