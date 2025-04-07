Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyordu! “Glock” lakaplı Sercan Sayal Yunanistan’da yakalandı
Giriş Tarihi: 07.04.2025 08:38
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
09:19
SON DAKİKA | Kırmızı bültenle aranıyordu! “Glock” lakaplı Sercan Sayal Yunanistan’da yakalandı
Son dakika haberi: İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün geçtiğimiz Haziran ayında düzenlediği Kuyu-3 operasyonunda 18 adamının yakalanmasının ardından kayıplara karışan "Glock" lakaplı çete lideri Sercan Sayal, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yakalandı. İzmirli iş adamlarının adeta kanını emen Sayal'ın iadesi için Adalet Bakanlığı çalışma başlattı.