Bendevi Palandöken'den GÜNAYDIN'a özel açıklamalar: "Bu girişim ekonomiyi durdurmaktır!"

- 2 Nisan'daki boykot çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ticaretin durdurulmaması gerekiyor. Boykotu hangi ürüne neden uyguluyorsun bu çok önemli. Mesela biz 80'li-90'lı yıllarda aşırı fiyat artışı olduğu için boykot uygulamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız da "Fahiş fiyat uygulayanları boykot edin" demişti. Doğru bir çağrıydı. Vatandaşı bu açıdan korumak zorundayız. Ama ticareti, üretimi durduracak şekilde boykot uygularsan vatandaş perişan olur. Bizim her partiden esnafımız var. Bizim siyasetle ilişkimiz olmaz. Biz hepsine aynı mesafedeyiz. Ticaret durdurulursa esnaf da zarar görür. Esnaflarımız her kesimden insana hizmet ediyor. Ayrım yapmadan vatandaşın talebini karşılarız. Şu markayı satalım, şunu satmayalım gibi bir şey söz konusu olamaz. Vatandaşın yararına olan her konuda biz varız.