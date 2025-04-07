Giriş Tarihi: 07.04.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
06:46
Bendevi Palandöken'den GÜNAYDIN'a özel açıklamalar: "Bu girişim ekonomiyi durdurmaktır!"
CHP'nin, İBB'nin yolsuzluklarını kapatmak için başvurduğu boykot kararı ile ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i aradım. Palandöken, "Vatandaşımız ihtiyaçlarını almaya devam etti. Esnafımız hiç zarar görmedi" dedi. 2.5 milyon esnafın olduğunu belirten Palandöken, sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir şey almayalım diyerek boykot yapılmaz. Her yer boykota giderse çalışanlar ne olacak? Bu girişim ekonomiyi durdurmaktır"